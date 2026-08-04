Чому огірки гірчать: цю проблему можна легко виправити
Деякі огірки з грядки можуть мати гіркий смак. Найчастіше з овочами таке стається через сильну спеку й недостатній полив. Гіркоту огірків спричиняє кукурбітацин, який вивільняється в плоди в періоди жари, коли овочі швидко втрачають вологу.
Втім, на гіркоту також може впливати й вибір сорту, пише Deccoria. Деякі старі види польових огірків гірчать набагато помітніше, ніж сучасні гербіциди. Також гірчити можуть деформовані чи зігнуті плоди, які постраждали від нестачі поливу.
У сильну літню спеку дачникам варто регулярно поливати огірки, оскільки висока температура лише пришвидшує випаровування води з листя, тому рослина витрачає воду набагато швидше, ніж встигає поглинути з ґрунту.
Крім того, якщо впродовж кількох посушливих днів ділянка з огірками не поливалася, різке зниження вологості лише посилює гіркоту.
Як потрібно поливати огірки влітку?
У літню пору огірки радять поливати рано-вранці або пізно ввечері. Вода повинна бути теплою, оскільки холод зажене рослину в ще більший стрес.
Вологість ґрунту потрібно підтримувати постійно, не допускаючи навіть одного дня посухи. Зберегти вологість допоможе шар соломи чи скошеної трави навколо кущів з огірками.
Дачники також додали, що гірчити можуть перезрілі огірки, які вчасно не зібрали з ділянки, тому плоди слід збирати в міру їхнього дозрівання.
Огірки треба обов'язково поливати у спеку / Фото Unsplash
Що робити з гіркими огірками?
Загалом достатньо почистити шкірку й відрізати кінчики з обох боків. В іншому випадку може допомогти швидке засолювання. Достатньо лише нарізати огірок скибочками чи смужками, посипати сіллю й відкласти поки він не пустить сік.
Огірки з терпимою гіркотою можна використовувати до салатів в кислих стравах з оцтом, оскільки кислота нейтралізує смак.