Втім, на гіркоту також може впливати й вибір сорту, пише Deccoria. Деякі старі види польових огірків гірчать набагато помітніше, ніж сучасні гербіциди. Також гірчити можуть деформовані чи зігнуті плоди, які постраждали від нестачі поливу.

У сильну літню спеку дачникам варто регулярно поливати огірки, оскільки висока температура лише пришвидшує випаровування води з листя, тому рослина витрачає воду набагато швидше, ніж встигає поглинути з ґрунту.

Крім того, якщо впродовж кількох посушливих днів ділянка з огірками не поливалася, різке зниження вологості лише посилює гіркоту.

Як потрібно поливати огірки влітку?

У літню пору огірки радять поливати рано-вранці або пізно ввечері. Вода повинна бути теплою, оскільки холод зажене рослину в ще більший стрес.

Вологість ґрунту потрібно підтримувати постійно, не допускаючи навіть одного дня посухи. Зберегти вологість допоможе шар соломи чи скошеної трави навколо кущів з огірками.

Дачники також додали, що гірчити можуть перезрілі огірки, які вчасно не зібрали з ділянки, тому плоди слід збирати в міру їхнього дозрівання.



Огірки треба обов'язково поливати у спеку / Фото Unsplash

Що робити з гіркими огірками?

Загалом достатньо почистити шкірку й відрізати кінчики з обох боків. В іншому випадку може допомогти швидке засолювання. Достатньо лише нарізати огірок скибочками чи смужками, посипати сіллю й відкласти поки він не пустить сік.

Огірки з терпимою гіркотою можна використовувати до салатів в кислих стравах з оцтом, оскільки кислота нейтралізує смак.