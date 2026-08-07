Зробіть це з гортензіями у серпні: квіти будуть великими і пишними

У серпні гортензії перебувають у повному розквіті. Саме тому дачники радять зробити кілька простих кроків у цей період, щоб продовжити пишне цвітіння наступного сезону.

Деякі кущі гортензій вже наприкінці літа закладають бутони на наступний сезон, тому їх треба трішки підживити, щоб наступного року вони потішили великими квітами, пише Top.

Що зробити з гортензіями у серпні?

Гортензії мають дивовижний вигляд у садах, але для того, щоб їхні пишні квіти цвіли з кожним роком більше, дачникам варто приділити трішки належного догляду.

Проте у серпні в жодному разі не можна їх обрізати. Дозволено лише видаляти хворі, пошкоджені чи сухі гілки. В іншому випадку, є всі шанси знищити квіткові бруньки, які могли зав’язатися на наступний сезон.

Обрізка лише знищить квіткові бруньки й послабить рослину до заморозків. Дачники радять традиційну обрізку здійснювати навесні, коли буде зрозуміло, які пагони пошкоджені морозом.



Гортензії у серпні потребують підживлення / Фото Pexels

Садівники зазначають, що в останній місяць літа гортензії потребують регулярного поливу вранці чи ввечері. Для кращого ефекту можна замульчувати ділянку корою, щоб зменшити ризик перегріву коренів й випаровування води.

Підживлювати гортензії у серпні можна, але досить обережно. Краще не використовувати добрива з азотом, які стимулюють ріст зелені і пагонів. У серпні варто зробити ставку на осіннє добриво, що багате на фосфор і калій.

Крім того, можна зробити домашнє підживлення на основі бананової шкірки. Для приготування потрібно нарізати 2 – 3 шкірки бананів на шматки, залити літром води й дати настоятися 24 години. Далі процідіть рідину, розведіть з водою в однаковому співвідношенні й можете поливати кущі гортензій.