Деякі кущі гортензій вже наприкінці літа закладають бутони на наступний сезон, тому їх треба трішки підживити, щоб наступного року вони потішили великими квітами, пише Top.

Що зробити з гортензіями у серпні?

Гортензії мають дивовижний вигляд у садах, але для того, щоб їхні пишні квіти цвіли з кожним роком більше, дачникам варто приділити трішки належного догляду.

Проте у серпні в жодному разі не можна їх обрізати. Дозволено лише видаляти хворі, пошкоджені чи сухі гілки. В іншому випадку, є всі шанси знищити квіткові бруньки, які могли зав’язатися на наступний сезон.

Обрізка лише знищить квіткові бруньки й послабить рослину до заморозків. Дачники радять традиційну обрізку здійснювати навесні, коли буде зрозуміло, які пагони пошкоджені морозом.



Гортензії у серпні потребують підживлення / Фото Pexels

Садівники зазначають, що в останній місяць літа гортензії потребують регулярного поливу вранці чи ввечері. Для кращого ефекту можна замульчувати ділянку корою, щоб зменшити ризик перегріву коренів й випаровування води.

Підживлювати гортензії у серпні можна, але досить обережно. Краще не використовувати добрива з азотом, які стимулюють ріст зелені і пагонів. У серпні варто зробити ставку на осіннє добриво, що багате на фосфор і калій.

Крім того, можна зробити домашнє підживлення на основі бананової шкірки. Для приготування потрібно нарізати 2 – 3 шкірки бананів на шматки, залити літром води й дати настоятися 24 години. Далі процідіть рідину, розведіть з водою в однаковому співвідношенні й можете поливати кущі гортензій.