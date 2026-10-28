Як перевірити, чи авто готове до початку морозів: чек-лист для водіїв

З настанням холодів авто потребує додаткової уваги, оскільки мороз впливає на роботу акумулятора, ускладнює запуск двигуна й може загострити проблеми з гальмами, обігрівом і системою охолодження.

Завчасна перевірка допоможе підготувати автомобіль до холодного сезону, пише Blik. Зимове обслуговування не обмежується лише заміною шин, тому далі водіям варто дізнатися, що саме треба перевірити перед морозами.

Що перевірити водіям перед настанням морозів?

Шини, акумулятор і технічні рідини

За низьких температур літня гума гірше зчіплюється з дорогою, тому її потрібно замінити на зимову. Мороз створює додаткове навантаження на акумулятор, тому перед зимою варто перевірити його стан.

Також важливе значення має моторна олива, яка не повинна потребувати заміни за пробігом і терміном використання. Рівень антифризу і його температуру замерзання потрібно перевіряти на холодному двигуні.

Знайти моторну оливу, антифриз можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари для авто: склоочисники, акумулятори, автохімія, відеореєстратори та якісні шини. Якщо важливо перевірити автотовар у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Освітлення, гальма та обігрів

Перед зимою літню рідину склоомивача потрібно замінити на морозостійку. Огляньте щітки склоочисників. Якщо вони залишають смуги на склі, пропускають ділянки чи скриплять, то це означає, що їх слід замінити.

Також треба перевірити обігрівач салону, усі режими вентилятора й подачу теплого повітря на лобове скло. Справна пічка потрібна для комфорту й швидкого усунення запотівання.

Крім того, перед холодами важливо переконатися у справності гальмівних колодок і дисків, перевірити рівень гальмівної рідини, фари та покажчики повороту.



Водіям треба перевірити авто перед настанням морозів / Фото Pexels

Кузов, пальне та зимовий набір

Водіям радять оглянути патрубки й приводні ремені. Тріщини, здуття та сліди витікання рідин краще усунути до настання морозів. Щоб зменшити ризик корозії через дорожню сіль і реагенти, помийте автомобіль і перевірте пороги, колісні арки та місця зі сколами фарби.

У багажнику варто мати скребок, щітку для снігу, ліхтарик, рукавички, буксирувальний трос, пускові дроти, знак аварійної зупинки та невелику лопату. Додатково варто придбати розморожувач замків, який слід зберігати поза авто.