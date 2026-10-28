Как проверить, готово ли авто к началу морозов: чек-лист для водителей

Своевременная проверка поможет подготовить автомобиль к холодному сезону, пишет Blik. Зимнее обслуживание не ограничивается только заменой шин, поэтому далее водителям стоит узнать, что именно нужно проверить перед морозами.

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Что следует проверить водителям перед наступлением морозов?

Шины, аккумулятор и технические жидкости

При низких температурах летняя резина хуже сцепляется с дорогой, поэтому ее нужно заменить на зимнюю. Мороз создает дополнительную нагрузку на аккумулятор, поэтому перед зимой стоит проверить его состояние.

Также важное значение имеет моторное масло, которое не должно требовать замены по пробегу и сроку использования. Уровень антифриза и его температуру замерзания нужно проверять на холодном двигателе.

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Освещение, тормоза и обогрев

Перед зимой летнюю жидкость стеклоомывателя нужно заменить на морозостойкую. Осмотрите щетки стеклоочистителей. Если они оставляют полосы на стекле, пропускают участки или скрипят, то это означает, что их следует заменить.

Также необходимо проверить обогреватель салона, все режимы вентилятора и подачу теплого воздуха на лобовое стекло. Исправная печка нужна для комфорта и быстрого устранения запотевания.

Кроме того, перед наступлением холодов важно убедиться в исправности тормозных колодок и дисков, проверить уровень тормозной жидкости, фары и указатели поворота.

Водителям нужно проверить автомобиль перед наступлением морозов / Фото Pexels

Кузов, топливо и зимний набор

Водителям рекомендуют осмотреть патрубки и приводные ремни. Трещины, вздутия и следы утечки жидкостей лучше устранить до наступления морозов. Чтобы снизить риск коррозии из-за дорожной соли и реагентов, помойте автомобиль и проверьте пороги, колесные арки и места со сколами краски.

В багажнике стоит иметь скребок, щетку для снега, фонарик, перчатки, буксировочный трос, пусковые провода, знак аварийной остановки и небольшую лопату. Дополнительно стоит приобрести размораживатель замков, который следует хранить вне автомобиля.