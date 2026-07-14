Унікальний гриб-веселка: чому всі так сильно хочуть його знайти та на що він схожий

Українські ліси багаті на різноманітні гриби – від відомих всім лисичок до таких цікавих видів як гриб-веселка. Він привертає увагу незвичним зовнішнім виглядом, стрімким ростом та корисними властивостями.

Гриб-веселку називають ще сморчком смердючим, пише Fitomarket. Латинською назва гриба перекладається "безсоромний фалос" (Phallus impudicus), оскільки зрілий плід має характерну форму.

Як виглядає гриб-веселка?

Дорослий гриб може виростати до 25 – 30 сантиметрів заввишки, а капелюшок має 5 сантиметрів у діаметрі. М’якоть за консистенцією нагадує холодець. На початку розвитку веселка схожа на яйце, що лежить на землі.

Коли оболонка розривається, з неї виростає плодове тіло. Після повного розкриття гриб набуває характерної форми. Молодий капелюшок вкривається слизистою масою, що має різкий запах гнилі.

Що цікаво, гриб вважається одним із рекордсменів за швидкістю росту. За деякими даними, гриб може збільшуватися приблизно на 5 міліметрів за хвилину, випереджаючи навіть бамбук, який називають найшвидше зростаючою рослиною.



Гриб-веселка / Фото з Вікіпедії

Чи можна їсти гриб?

Зрілий гриб має дуже різкий запах падалі, тому грибники його не збирають. Втім, вживати гриб можна на ранній стадії розвитку, коли він ще перебуває у формі яйця.

Однак цей гриб не смажать чи маринують. Внутрішню частину лише очищають від оболонки та їдять сирою. За смаком таке "яйце" хрустке й нагадує редис.

Як виглядає яйце гриба-веселки: дивіться відео

В Україні веселка звичайна росте у листяних та змішаних лісах. Особливо часто гриб знаходять на Гуцульщині та в інших районах Карпат.

Які корисні властивості має гриб-веселка?

Веселці приписують чимало лікувальних властивостей. На інстаграм-сторінці користувача @bog_om_daniy йдеться про те, що гриб вважають цілющим. Вважають, що він має протиракові та протипухлинні властивості. Його використовують як природний засіб проти грибків, зокрема плісняви та кандиди.

Гриб застосовують при шкірних проблемах, серед яких дерматити, висипання, псоріаз, екзема та себорея.

Крім цього, веселці приписують здатність очищати кров і лімфу, підтримувати роботу нирок та допомагати зменшувати запальні процеси в організмі. Ще однією особливістю гриба є здатність підвищувати лібідо в чоловіків та жінок.

Унікальні властивості гриба-веселки: дивіться відео

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.