Гриб-радуга еще называется вонючим сморчком, пишет Fitomarket. Латинское название гриба переводится как "бесстыдный фаллос" (Phallus impudicus), поскольку зрелый плод имеет характерную форму.

Как выглядит гриб-радуга?

Взрослый гриб может вырастать до 25–30 сантиметров в высоту, а диаметр шляпки составляет 5 сантиметров. Мякоть по консистенции напоминает холодец. В начале развития "радуга" похожа на яйцо, лежащее на земле.

Когда оболочка разрывается, из нее вырастает плодовое тело. После полного раскрытия гриб приобретает характерную форму. Молодая шляпка покрывается слизистой массой, имеющей резкий запах гнили.

Что интересно, гриб считается одним из рекордсменов по скорости роста. По некоторым данным, гриб может увеличиваться примерно на 5 миллиметров в минуту, опережая даже бамбук, который называют самым быстрорастущим растением.



Гриб-радуга / Фото из Википедии

Можно ли есть этот гриб?

Зрелый гриб имеет очень резкий запах падали, поэтому грибники его не собирают. Впрочем, употреблять гриб можно на ранней стадии развития, когда он еще находится в форме яйца.

Однако этот гриб не жарят и не маринуют. Внутреннюю часть просто очищают от оболочки и едят сырой. По вкусу такое "яйцо" хрустящее и напоминает редис.

Как выглядит "яйцо" гриба-радуги: смотрите видео

В Украине радуга обыкновенная растет в лиственных и смешанных лесах. Особенно часто гриб находят в Гуцульщине и в других районах Карпат.

Какие полезные свойства имеет гриб-радуга?

Грибу-радуге приписывают немало лечебных свойств. На странице пользователя @bog_om_daniy в инстаграме говорится, что гриб считается целебным. Считается, что он обладает противораковыми и противоопухолевыми свойствами. Его используют как природное средство против грибков, в частности плесени и кандидоза.

Гриб применяют при кожных проблемах, среди которых дерматиты, высыпания, псориаз, экзема и себорея.

Кроме того, радуге приписывают способность очищать кровь и лимфу, поддерживать работу почек и помогать уменьшать воспалительные процессы в организме. Еще одной особенностью гриба является способность повышать либидо у мужчин и женщин.

Уникальные свойства гриба-радуги: смотрите видео

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага влияет на их быстрый рост и формирование плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.