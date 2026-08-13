Неприємний запах з холодильника зникне: цим методом користувалися наші бабусі

Часом холодильник може не зовсім приємно пахнути через зіпсовані чи розлиті продукти всередині. Крім того, сильні аромати риби, цибулі та сиру вбираються сусідніми стінками.

Щоб швидко почистити холодильник без використання агресивних миючих засобів, достатньо лише двох інгредієнтів, пише Wprost Dom. Звичайний домашній засіб зможе видалити бруд й усунути різкі запахи.

Чим помити холодильник?

Кілька крапель розлитого молока, сік від м’яса, перестиглі овочі, фрукти чи залишки соусу можуть забруднити поверхні й призвести до неприємного аромату.

Та для миття не варто використовувати агресивні засоби для чищення. Достатньо лише використати просту суміш на основі води та оцту. Потрібно лише до 1 літру теплої води додати 100 мілілітрів спиртового оцту.

Для кращого використання рідину краще перелити у пляшку з розпилювачем. Оцтова кислота добре впорається з жирними плямами й усуне запахи їжі.



Холодильник добре очищає оцтовий розчин / Фото Pexels

Перед миттям потрібно вийняти усі продукти з холодильника, а тоді зняти знімні полиці та шухляди й добре їх помити. Після цього приготованим розчином протріть внутрішню частину холодильника, особливу увагу звернувши на кути та ущільнювачі.

Якщо знайдуться засохлі плями, їх варто трішки замочити, а тоді через кілька хвилин протерти. Після всього очищення слід протерти внутрішню частину холодильника чистою вологою тканиною, а тоді паперовим рушничком.

На Prom можна знайти холодильники Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.

Різкий запах оцту висохне на кінцевому етапі протирання, тому не варто переживати, що аромат залишиться й перейде на продукти.

Щоб у холодильнику не накопичувалися неприємні запахи, варто регулярно його мити й прибирати, викидаючи зіпсовані продукти. Таким чином вдасться зберегти його чистим, запобігаючи появі різких ароматів.