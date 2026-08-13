Щоб швидко почистити холодильник без використання агресивних миючих засобів, достатньо лише двох інгредієнтів, пише Wprost Dom. Звичайний домашній засіб зможе видалити бруд й усунути різкі запахи.

Чим помити холодильник?

Кілька крапель розлитого молока, сік від м’яса, перестиглі овочі, фрукти чи залишки соусу можуть забруднити поверхні й призвести до неприємного аромату.

Та для миття не варто використовувати агресивні засоби для чищення. Достатньо лише використати просту суміш на основі води та оцту. Потрібно лише до 1 літру теплої води додати 100 мілілітрів спиртового оцту.

Для кращого використання рідину краще перелити у пляшку з розпилювачем. Оцтова кислота добре впорається з жирними плямами й усуне запахи їжі.



Холодильник добре очищає оцтовий розчин / Фото Pexels

Перед миттям потрібно вийняти усі продукти з холодильника, а тоді зняти знімні полиці та шухляди й добре їх помити. Після цього приготованим розчином протріть внутрішню частину холодильника, особливу увагу звернувши на кути та ущільнювачі.

Якщо знайдуться засохлі плями, їх варто трішки замочити, а тоді через кілька хвилин протерти. Після всього очищення слід протерти внутрішню частину холодильника чистою вологою тканиною, а тоді паперовим рушничком.

На Prom можна знайти холодильники Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.

Різкий запах оцту висохне на кінцевому етапі протирання, тому не варто переживати, що аромат залишиться й перейде на продукти.

Щоб у холодильнику не накопичувалися неприємні запахи, варто регулярно його мити й прибирати, викидаючи зіпсовані продукти. Таким чином вдасться зберегти його чистим, запобігаючи появі різких ароматів.