Ці 5 рослин захоплюють простір та душать решту саду: їх краще не садити

Навіть один невинний кущик, придбаний у квітковому магазині, за рік може захопити значну ділянку саду. І краще знати про усі потенційні проблеми ще до того, як ви посадите інвазивну рослину.

Існують такі рослини, що спершу поводяться просто зразково і неабияк тішать садівників: вони заповнюють порожні ділянки на клумбах, прикрашають паркани та оживляють сірі шматочки саду. Втім, проходить ще місяць чи два, і ці ж рослини починають витісняти інші квіти та кущі й перетворюються на ворогів дачників, пише Country Living.

Які рослини не варто висаджувати у саду?

М'ята

М'ята в горщику – це ідеальна рослина для підвіконня. Але варто пересадити її на грядку, як вона швидко перетвориться на проблему. Річ у тому, що сама собою м'ята є інвазивною рослиною, що швидко розповзається за межі ділянки, де її висаджують садівники.

Коріння рослини пускає довгі підземні пагони, тож нові відростки можуть проростати на досить значній відстані від материнського куща.

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Буддлея

Буддлея багатьох дачників приваблює неймовірними суцвіттями: завдяки ній у саду з'являється більше запилювачів, і вона має розкішний вигляд на клумбі. Втім, є нюанс: деякі сорти квітки виростають значно вищими, ніж квітникарі очікують – до кількох метрів не тільки у висоту, але й в ширину.

Дозрілі кущі до того ж розкидають в усі боки незліченну кількість легких насінин, що потім ще далі розносить вітер. Але якщо ви все ще хочете висадити ці красиві квіти, але уникнути небажаного самосіву, садівники радять в середині літа обрізати суцвіття ще до того, як ті встигнуть сформувати насіння.



Буддлея може вирости несподівано високою / Фото Pexels

Бамбук

Ця екзотична рослина дуже швидко може перетворитися на справжню проблему на подвір'ї. Бамбук відомий передусім своїм швидким ростом, але не всі знають, що він ще й може так само швидко поширюватися за межі ділянки, де його висаджують.

А ось його видалення неймовірно складне і зазвичай дорого обходиться садівникам: рослина розповзається під землею і дуже швидко вкорінюється.

Дикий виноград

Варто тільки звернути увагу на стіни деяких будинків, на яких росте дикий виноград, і стає очевидним, що ця рослина здатна дуже швидко рости. І попри те, що вона справді ефектно прикрашає паркани осіннім листям, контролювати її складно.



Дикий виноград швидко захоплює простір / Фото Pexels

Дикий виноград затіняє рослини, що ростуть поряд, конкурує з ними за поживні речовини і з цієї боротьби зазвичай виходить переможцем. Тож якщо сад невеликий, від цієї рослини краще взагалі відмовитися.

Гліцинія

Навесні гліцинія та її ніжно-бузкові квіти мають розкішний вигляд. Та з роками ліани перетворюються на масивні дерев'янисті гілки, що без регулярної обрізки та міцної опори можуть швидко захопити простір та навіть деформувати паркани.