Существуют растения, которые поначалу ведут себя просто образцово и доставляют садоводам немало радости: они заполняют пустые участки на клумбах, украшают заборы и оживляют серые уголки сада. Однако проходит еще месяц или два, и эти же растения начинают вытеснять другие цветы и кусты и превращаются в врагов дачников, пишет Country Living.

Какие растения не стоит высаживать в саду?

Мята

Мята в горшке – это идеальное растение для подоконника. Но стоит пересадить ее на грядку, как она быстро превратится в проблему. Дело в том, что сама по себе мята является инвазивным растением, которое быстро распространяется за пределы участка, где ее высаживают садоводы.

Корни растения пускают длинные подземные побеги, поэтому новые отростки могут прорастать на довольно значительном расстоянии от материнского куста.

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Буддлея

Буддлея привлекает многих дачников своими невероятными соцветиями: благодаря ей в саду появляется больше опылителей, и она роскошно смотрится на клумбе. Впрочем, есть нюанс: некоторые сорта цветка вырастают значительно выше, чем ожидают садоводы – до нескольких метров не только в высоту, но и в ширину.

К тому же созревшие кусты разбрасывают во все стороны бесчисленное количество легких семян, что затем ветер разносит еще дальше. Но если вы все же хотите посадить эти красивые цветки, но избежать нежелательного самосева, садоводы советуют в середине лета обрезать соцветия еще до того, как они успеют сформировать семена.



Буддлея может вырасти неожиданно высокой / Фото Pexels

Бамбук

Это экзотическое растение очень быстро может превратиться в настоящую проблему во дворе. Бамбук известен прежде всего своим быстрым ростом, но не все знают, что он еще и может так же быстро распространяться за пределы участка, где его высаживают.

А вот его удаление невероятно сложно и обычно дорого обходится садоводам: растение расползается под землей и очень быстро укореняется.

Дикий виноград

Стоит только обратить внимание на стены некоторых домов, по которым растет дикий виноград, и становится очевидным, что это растение способно очень быстро расти. И несмотря на то, что оно действительно эффектно украшает заборы осенней листвой, контролировать его сложно.



Дикий виноград быстро захватывает пространство / Фото Pexels

Дикий виноград затеняет растущие рядом растения, конкурирует с ними за питательные вещества и из этой борьбы обычно выходит победителем. Поэтому, если сад небольшой, от этого растения лучше вообще отказаться.

Глициния

Весной глициния и ее нежно-сиреневые цветки выглядят роскошно. Но с годами лианы превращаются в массивные древесные ветви, которые без регулярной обрезки и прочной опоры могут быстро захватить пространство и даже деформировать заборы.