Нігті видаватимуться довшими: у чому секрет італійського манікюру

Техніка італійського манікюру починає набирати популярності. Це давній секрет нейл-майстрів, який допомагає створити ілюзію довших і витонченіших нігтів.

Люди з широкими нігтьовими пластинами особливо цінують цей спосіб, пише InStyle.

Що таке італійський манікюр і кому він підходить?

Італійський манікюр – це техніка точного нанесення лаку, яка створює чистий салонний результат і візуально подовжує нігтьове ложе. На відміну від звичайного покриття, лак не наносять до самого краю нігтя. Замість цього з обох боків залишають дуже тонкі смужки без кольору. Саме вони створюють оптичну ілюзію більш вузьких і довгих нігтів.

За словами експертів, цей ефект можна порівняти з контурингом у макіяжі. Невеликі незабарвлені проміжки майже непомітні після завершення манікюру, але суттєво змінюють його зовнішній вигляд.

За словами зіркового нейл-майстра Денні Тавареза, коли нігтьове ложе здається ширшим, нігті візуально виглядають коротшими. Якщо ж трохи звузити його за техніки італійського манікюру, нігті здаються довшими та стрункішими.

Ще одна перевага – італійський манікюр легко зробити самостійно.

Для цього знадобляться лише тонкий пензлик для промальовування контурів, плаский пензлик для корекції та звичайний або гелевий лак. Як зазначає майстриня манікюру Жаклін Фам, цей спосіб особливо зручний для домашнього манікюру, адже допомагає не забруднювати шкіру лаком і робить покриття акуратнішим та професійнішим.

Ця техніка робить нігті візуально довшими та тоншими: дивіться фото

Як зробити італійський манікюр вдома?

Денні Таварез запевняє, що ця техніка не така складна, як здається. Зі звичайним лаком працювати трохи важче, оскільки він швидше висихає, але досягти гарного результату цілком реально.

Спочатку потрібно підготувати нігті: надати їм форму, відполірувати поверхню та акуратно обробити кутикулу.

Далі нанесіть базове покриття. Після цього тонким пензликом намітьте межі, до яких наноситимете лак.

Потім фарбуйте ніготь трьома рухами: один мазок по центру та по одному з кожного боку, не виходячи за намічені лінії.

Наприкінці ще раз пройдіться тонким пензликом, щоб зробити краї максимально рівними.

Якщо лак випадково потрапив за межі, акуратно приберіть його чистим пласким пензликом. За потреби можна змочити пензлик невеликою кількістю ацетону, але не перестарайтеся, інакше лак може затекти під кутикулу.

Другий шар, за словами майстрів, є найважливішим. Саме він допомагає вирівняти покриття, зробити його гладким і приховати дрібні недоліки, щоб тонкі незабарвлені смужки виглядали природно.

Після цього ще раз очистіть краї покриття, нанесіть топ, зволожте руки та скористайтеся олійкою для кутикули. У результаті ви отримаєте акуратний італійський манікюр, який зробить нігті візуально довшими та витонченішими.

При правильному виконанні незафарбовані місця в італійському манікюрі майже непомітні: дивіться фото