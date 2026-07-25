Люди с широкими ногтевыми пластинами особенно ценят этот способ, пишет InStyle.

Что такое итальянский маникюр и кому он подходит?

Итальянский маникюр – это техника точного нанесения лака, которая создает чистый салонный результат и визуально удлиняет ногтевое ложе. В отличие от обычного покрытия, лак не наносят до самого края ногтя. Вместо этого с обеих сторон оставляют очень тонкие полоски без цвета. Именно они создают оптическую иллюзию более узких и длинных ногтей.

По словам экспертов, этот эффект можно сравнить с контурированием в макияже. Небольшие неокрашенные промежутки почти незаметны после завершения маникюра, но существенно меняют его внешний вид.

По словам звездного нейл-мастера Денни Тавареза, когда ногтевое ложе кажется шире, ногти визуально выглядят короче. Если же немного сузить его с помощью техники итальянского маникюра, ногти кажутся длиннее и стройнее.

Еще одно преимущество – итальянский маникюр легко сделать самостоятельно.

Для этого понадобятся лишь тонкая кисточка для прорисовки контуров, плоская кисточка для коррекции и обычный или гелевый лак. Как отмечает мастер маникюра Жаклин Фам, этот способ особенно удобен для домашнего маникюра, ведь он помогает не запачкать кожу лаком и делает покрытие более аккуратным и профессиональным.

Эта техника визуально удлиняет и утончает ногти: смотрите фото

Как сделать итальянский маникюр дома?

Дэнни Таварес уверяет, что эта техника не так сложна, как кажется. С обычным лаком работать немного сложнее, поскольку он быстрее высыхает, но добиться хорошего результата вполне реально.

Сначала нужно подготовить ногти: придать им форму, отполировать поверхность и аккуратно обработать кутикулу.

Далее нанесите базовое покрытие. После этого тонкой кисточкой начертите границы, до которых будете наносить лак.

Затем покрасьте ноготь тремя движениями: один мазок по центру и по одному с каждой стороны, не выходя за намеченные линии.

В конце еще раз пройдитесь тонкой кисточкой, чтобы сделать края максимально ровными.

Если лак случайно попал за пределы, аккуратно удалите его чистой плоской кисточкой. При необходимости можно смочить кисточку небольшим количеством ацетона, но не переусердствуйте, иначе лак может затечь под кутикулу.

Второй слой, по словам мастеров, является самым важным. Именно он помогает выровнять покрытие, сделать его гладким и скрыть мелкие недостатки, чтобы тонкие неокрашенные полоски выглядели естественно.

После этого еще раз очистите края покрытия, нанесите топ-покрытие, увлажните руки и воспользуйтесь маслом для кутикулы. В результате вы получите аккуратный итальянский маникюр, который сделает ногти визуально длиннее и изящнее.

При правильном выполнении неокрашенные участки в итальянском маникюре практически незаметны: смотрите фото