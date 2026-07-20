Як прискорити дозрівання зелених помідорів: допоможе одне добриво

Часом на грядці помідори тривалий час залишаються зеленими. Однак за допомогою одного добрива, можна спонукати помідори спрямувати енергію на розвиток плодів.

Дачники зазначають, що один з найлегших способів покращити ріст помідорів – видалити небажані квіти, пише Deccoria. Часом на стеблі з’являються квіти, з яких розвиваються нові плоди. Якщо їх видалити, існуючі томати швидше почервоніють.

Як покращити ріст помідорів?

Покращити дозрівання помідорів можна завдяки видаленню бічних пагонів. Коли вони ростуть в пазухах листків, то лише виснажують рослину. Видаляти їх можна після того, як вони досягнуть 5 сантиметрів завдовжки.

Також можна видалити зайве листя, що росте над і під гроном плодів. Проте таку дію варто робити лише після того, коли плоди досягнуть потрібного розміру. Ця процедура допоможе помідорам швидше дозріти.



Одне добриво покращить дозрівання помідорів / Фото Pexels

Яке добриво потрібне помідорам?

У липні помідори часто хворіють через дефіцит поживних речовин. Тому під час вегетаційного періоду рослинам потрібен калій. Якщо його буде мало, листя почне жовтіти й висихати по краях, а на плодах з’являться жовті плями.

Фахівці радять обирати добрива з високим вмістом калію, але без азоту. У липні він вже не є потрібним. Для підживлення можна обрати готові магазинні засоби або ж зробити самостійно.

Для калійного добрива потрібно:

Зібрати листя й стебла живокосту;

Розрізати рослину дрібно й покласти в пластиковому відрі;

Тоді полити траву водою у співвідношенні 1:10. На один кілограм рослини має вийти 10 літрів води.

Відро слід накрити кришкою так, щоб всередину надходило трохи повітря й поставити у тінисте місце. Розчин потрібно перемішувати кожні кілька днів. Бродіння традиційно триває 2 – 4 тижні.

Після зазначеного часу добриво потрібно розвести з водою у співвідношенні 1:10, а тоді вносити на грядку раз на тиждень.