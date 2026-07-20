Дачники отмечают, что один из самых простых способов улучшить рост помидоров – удалить ненужные цветки, пишет Deccoria. Иногда на стебле появляются цветки, из которых развиваются новые плоды. Если их удалить, уже сформировавшиеся помидоры быстрее покраснеют.

Как улучшить рост помидоров?

Улучшить созревание помидоров можно благодаря удалению боковых побегов. Когда они растут в пазухах листьев, то лишь истощают растение. Удалять их можно после того, как они достигнут 5 сантиметров в длину.

Также можно удалить лишние листья, растущие над и под гроздью плодов. Однако такую операцию следует проводить только после того, как плоды достигнут нужного размера. Эта процедура поможет помидорам быстрее созреть.



Одно удобрение улучшит созревание помидоров / Фото Pexels

Какое удобрение нужно помидорам?

В июле помидоры часто болеют из-за дефицита питательных веществ. Поэтому в течение вегетационного периода растениям нужен калий. Если его будет мало, листья начнут желтеть и высыхать по краям, а на плодах появятся желтые пятна.

Специалисты советуют выбирать удобрения с высоким содержанием калия, но без азота. В июле он уже не нужен. Для подкормки можно выбрать готовые магазинные средства или же приготовить их самостоятельно.

Для калийной подкормки необходимо:

Собрать листья и стебли живокоста;

Мелко нарезать растение и положить в пластиковое ведро;

Затем полить траву водой в соотношении 1:10. На один килограмм растения должно приходиться 10 литров воды.

Ведро следует накрыть крышкой так, чтобы внутрь поступало немного воздуха, и поставить в тенистое место. Раствор нужно перемешивать каждые несколько дней. Брожение обычно длится 2–4 недели.

По истечении указанного времени удобрение нужно разбавить водой в соотношении 1:10, а затем вносить на грядку раз в неделю.