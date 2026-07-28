Красиво та комфортно навіть у спеку: як стилізувати легкі комбінезони

Більшість з нас звикли одягати сукні на важливі події, але комбінезони можуть легко замінити класичне святкове вбрання. Насправді ця річ може стати універсальним вибором для різних форматів подій.

Для створення красивого образу достатньо лише вдало підібрати тканину, взуття, аксесуари та макіяж, щоб образ виглядав довершеним, пише American Eagle.

Як стилізувати комбінезони?

Виберіть модель відповідно до події

Перед будь-якою подією потрібно враховувати формат заходу. Для коктейльних вечірок підійде чорний комбінезон з широкими штанинами. Для святкових урочистостей підійдуть моделі в насичених відтінках, а для вечірніх виходів – приталений фасон з виразним вирізом.

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Доповніть правильний взуттям

Взуття автоматично довершує образ, тому варто обрати один з варіантів, який найкраще вам підійде. Туфлі на ремінцях візуально подовжують силует, невисокі підбори забезпечують комфорт, а танкетка стане практичним рішенням для святкувань на вулиці.

Одягніть аксесуари

Лаконічний дизайн комбінезона можна доповнити масивними сережками чи металевим клатчем. Важливо лише не перевантажити образ значною кількістю прикрас.



Аксесуари доповнюють образ / Фото Pinterest

Додайте один акцент

Зробити комбінезон урочистим можна завдяки жакету, якщо захід проходить у приміщенні чи на вулиці.

Завершення образу зачіскою чи макіяжем

Гладкий пучок чи легкі хвилі гармонійно поєднуються з більшістю моделей комбінезонів. Щоб зберегти баланс, яскраву помаду варто поєднувати зі стриманим макіяжем очей.

Які комбінезони в моді у 2026 році?

Металізовані тканини

Моделі із золотистим чи бронзовим блиском красиво відбивають світло й виглядають ефектно навіть без додаткового декору.

Асиметрія та вирізи

Комбінезони на одне плече чи моделі з акуратними вирізами додають образу виразності, при цьому залишаючись елегантними.

Корсетний верх

Структурований ліф із вільним широким кроєм створює контраст, який пасує всім типам фігур.



Комбінезони з корсетним верхом підходять усім / Фото Pinterest

Вільний крій

Комфортний комбінезон з атласу чи віскози із широкими штанинами чудово підійде для святкових зустрічей чи домашніх вечірок.

Принти

Квіткові, геометричні та абстрактні візерунки підійдуть для денних святкувань та неформальних вечірок.

Під час вибору комбінезону варто звертати увагу на матеріал. Для святкових заходів підійде атлас, креп чи оксамит, а для стриманих подій – тканини зі щільною структурою.

Правильно підібраний фасон, якісна тканина та продумані аксесуари дозволять створити елегантний образ, який нічим не поступиться класичній вечірній сукні.