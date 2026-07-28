Для создания красивого образа достаточно удачно подобрать ткань, обувь, аксессуары и макияж, чтобы образ выглядел совершенным, пишет American Eagle .

Как стилизовать комбинезоны?

Выберите модель в соответствии с событием

Перед любым событием следует учитывать формат мероприятия. Для коктейльных вечеринок подойдет черный комбинезон с широкими штанинами. Для торжественных торжеств подойдут модели в насыщенных оттенках, а для вечерних выходов – приталенный фасон с выразительным вырезом.

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Дополните правильный обувью

Обувь автоматически завершает образ, поэтому стоит выбрать один из вариантов, который вам подойдет. Туфли на ремешках визуально удлиняют силуэт, невысокие каблуки обеспечивают комфорт, а танкетка станет практичным решением для празднований на улице.

Наденьте аксессуары

Лаконичный дизайн комбинезона можно дополнить массивными серьгами или металлическим клатчем. Важно лишь не перегрузить образ значительным количеством украшений.



Аксессуары дополняют образ / Фото Pinterest

Добавьте один акцент

Сделать комбинезон торжественным можно благодаря жакету, если мероприятие проходит в помещении или на улице.

Завершение образа прической или макияжем

Гладкий пучок или легкие волны гармонично сочетаются с большинством моделей комбинезонов. Чтобы сохранить баланс, яркую помаду следует совмещать со сдержанным макияжем глаз.

Какие комбинезоны в моде в 2026 году?

Металлизированные ткани

Модели с золотистым или бронзовым блеском прекрасно отражают свет и смотрятся эффектно даже без дополнительного декора.

Асимметрия и вырезы

Комбинезоны на одно плечо или модели с аккуратными вырезами придают образу выразительности, оставаясь при этом элегантными.

Корсетный верх

Структурированный лиф со свободным широким кроем создает контраст, который подходит всем типам фигур.



Комбинезоны с корсетным верхом подходят всем / Фото Pinterest

Свободный крой

Комфортный комбинезон из атласа или вискозы с широкими штанинами отлично подойдет для праздничных встреч или домашних вечеринок.

Принты

Цветочные, геометрические и абстрактные узоры подойдут для празднования дня и неформальных вечеринок.

При выборе комбинезона следует обращать внимание на материал. Для праздничных мероприятий подойдет атлас, креп или бархат, а для сдержанных событий – ткани с плотной структурой.

Правильно подобранный фасон, качественная ткань и продуманные аксессуары позволят создать элегантный образ, ничем не уступающий классическому вечернему платью.