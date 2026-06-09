4 випадки, коли дійсно потрібно використовувати кондиціонер для одягу

Останнім часом експерти радять уникати кондиціонеру для одягу, оскільки він знижує поглинаючу здатність рушників чи спортивного одягу, а ще може навіть залишати наліт на одязі.

Проте це не означає, що кондиціонером зовсім не потрібно користуватися, пише Real Simple. Потрібно лише знати в яких випадках він допомагає, а в яких – ні. Додавати пом’якшувач не варто до кожного прання, однак є кілька речей, для яких кондиціонер може бути корисним.

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Коли потрібно використовувати кондиціонер для одягу?

Стара чи вінтажна лляна тканина

Вінтажна лляна тканина може часом подразнювати шкіру, тож виправити проблему зможе кондиціонер. Щоб пом’якшити тверді волокна достатньо використати 50% рекомендованої дози пом'якшувача.

Різні засоби для прання можна придбати на Промі. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Щільний денім

Джинсова куртка зі щільного деніму може часом бути дещо жорсткою до тіла, тому пом’якшувач для одягу допоможе зробити її зручною для носіння. Достатньо скористатися засобом лише 1 чи 2 рази.



Пом'якшувач підходить для щільного деніму / Фото Pexels

Бавовняні топи та штани

Тривале використання речей призводить до того, що з часом вони стають вже не такими м’якими й зручними, як раніше.

Бавовна може затвердіти після багаторазового прання, оскільки мінеральні відкладення та залишки мийного засобу накопичуються у волокнах, а пом’якшувач для тканини покриває ці волокна,

– зазначили експерти Сара Пелліччі Салвесон і Саманта Фререс.

Вони радять використовувати кондиціонер час від часу, а не під час кожного прання.

Старі пензлі для малювання

Пензлі для малювання з часом можуть здаватися жорсткими, тому трохи кондиціонеру допоможе їх відновити. Достатньо його розвести у воді, щоб амонієві сполуки засобу пом’якшили жорстку щетину до нового стану.