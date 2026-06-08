Йдеться про використання солі, харчової соди, лимонної кислоти та засобу для миття посуду, пише Wprost Dom.

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Чому білі шкарпетки сіріють?

Бавовняні волокна накопичують в собі частинки пилу, жиру й поту. З часом вони утворюють тонкий шар, через який тканина виглядає сірою чи пожовклою.

Проблема може навіть посилитися, якщо часто прати шкарпетки у перевантаженому барабані та з великою кількістю миючого засобу.

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Для домашньої суміші, що відбілює шкарпетки входить:

1 столова ложка кухонної солі;

1 столова ложка харчової соди;

1 столова ложка лимонної кислоти;

кілька крапель рідини для миття посуду;

1 літр гарячої води.

Усі інгредієнти потрібно розчинити в гарячій води й замочити в розчині шкарпетки десь на 1 годину, а тоді випрати в пральній машині за температури 60 градусів.



Білі шкарпетки легко відіпрати / Фото Pexels

Користь харчової соди полягає в тому, що вона нейтралізує неприємні запахи й сприяє видаленню органічних плям, а от сіль може запобігти осіданню плям на тканині.

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Найефективнішою є лимонна кислота, яка розчиняє усі мінеральні відкладення на волокнах. Засіб для миття посуду допомагає розщепити жир, який є причиною сірого кольору шкарпеток.

Фахівці радять прати шкарпетки саме в гарячій воді з температурою 60 градусів. Вона краще видаляє жир, бактерії та стійкі плями. Щоб довше зберігати білосніжний колір шкарпеток, білі речі варто прати окремо від кольорових та одразу реагувати на забруднення після їх виникнення.