Білі рушники чи постіль тьмяніють через залишки прального засобу, піт, мінерали з жорсткої води, шкірний жир тощо, пише Wprost. Dom. Саме через це білі речі з часом сірішають і втрачають білосніжний колір.

Як відбілити рушники кисневим порошком?

Замість хлорного відбілювача фахівці радять використовувати кисневий порошок. Він має м’якшу дію й виділяє у теплій воді активний кисень, який розчиняє забруднення, освітлює тканину, прибирає сіруватий наліт і зменшує неприємні запахи.

Найкраще засіб працює під час прання при температурі 60°C, бо якщо вона буде нижчою, то й ефект може бути слабшим. Не потрібно давати надто багато засобу для кращого результату. Однієї мірної ложки буде цілком достатньо.



Кисневий порошок здатен відбіляти рушники / Фото Pexels

Сучасні режими прання допомагають економити воду й енергію, проте швидке прання не є корисним для білих речей, оскільки залишки від засобів можуть залишатися у волокнах.

Загалом фахівці навіть кажуть, що якщо постійно прати постіль при температурі 30 – 40°C, то з часом тканина може стати сіруватою.

Навіть пом’якшувач може впливати на тьмяність рушників, оскільки погіршує поглинання вологи й затримує частинки бруду. Рушники можуть залишатися м’якими, але поступово втрачають білий колір і виглядають тьмяними.