Белые полотенца или постель тускнеют из-за остатков стирального средства, пот, минералы из жесткой воды, кожный жир и т.д., пишет Wprost. Dom. Именно поэтому белые вещи со временем сереют и теряют белоснежный цвет.

Как отбелить полотенца кислородным порошком?

Вместо хлорного отбеливателя специалисты советуют использовать кислородный порошок. Он обладает более мягким действием и выделяет в теплой воде активный кислород, который растворяет загрязнения, осветляет ткань, убирает сероватый налет и уменьшает неприятные запахи.

Лучше всего средство работает во время стирки при температуре 60°C, потому что если она будет ниже, то и эффект может быть слабее. Не нужно давать слишком много средства для лучшего результата. Одной мерной ложки будет вполне достаточно.



Кислородный порошок способен отбеливать полотенца / Фото Pexels

Современные режимы стирки помогают экономить воду и энергию, однако быстрая стирка не является полезной для белых вещей, поскольку остатки от средств могут оставаться в волокнах.

В общем специалисты даже говорят, что если постоянно стирать постель при температуре 30 – 40°C, то со временем ткань может стать сероватой.

Даже смягчитель может влиять на тусклость полотенец, поскольку ухудшает поглощение влаги и задерживает частицы грязи. Полотенца могут оставаться мягкими, но постепенно теряют белый цвет и выглядят тусклыми.