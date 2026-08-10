Як врятувати пожовтілий та коричневий газон після спеки: допоможуть прості кроки

Через сильну спеку й тривалу відсутність дощів газони на багатьох подвір’ях стали бурими й майже повністю висохли. Проте навіть після тривалої посухи трава може відновитися, оскільки її коренева система залишається живою.

Цього літа Європа неодноразово опинялася під впливом "теплового купола", коли температура трималася впродовж багатьох днів на рівні 35 – 40 градусів, пише BBC.

Після морозної та сніжної зими регіон зіткнувся з весняною посухою, яка згодом продовжилася у червні та липні.

Чому трава стала коричневою?

Садівник Даррен Радж зазначає, що навіть якщо газон зверху виглядає сухим, під землею його коріння може залишатися живим. Коли умови стануть сприятливішими трава здатна відновитися.

Дачники можуть лише обережно пройтися по газону граблями, щоб прибрати відмерлі стебла й розпушити пересохлий верхній шар ґрунту.

Садова дизайнерка Джон Норман пояснила, що коричневі ділянки на газоні не обов’язково свідчать про загибель трави. Під час тривалої посухи рослина переходить у стан спокою, призупиняючи активний ріст, щоб пережити погані умови.



Жовта трава після спеки знову стане зеленою / Фото Pexels

Після появи дощів газон може почати знову зеленіти. Та якщо природні опади не передбачатимуться, допомогти траві можна за допомогою поливу. У такому разі газон можна зволожувати двічі на день – вранці та ввечері.

Підживлення теж сприяє відновленню трави, проте краще відмовитися від рідких добрив, оскільки у них міститься сульфат заліза, який ще більше впливає на висушування рослини.

Для газону підійде гранульоване добриво, яке сприяє поступовому відновленню трави й допомагає підтримувати життя в ґрунті.

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Таке добриво допоможе, важливо лише не очікувати миттєвого результату. Якщо газон побурів через тривалу спеку і посуху, то йому все ж таки знадобиться час, щоб повернути зелений колір. За сприятливих умов трава поступово почне оживати.