Этим летом Европа неоднократно оказывалась под воздействием "теплового купола", когда температура в течение многих дней держалась на уровне 35–40 градусов, пишет BBC.

После морозной и снежной зимы регион столкнулся с весенней засухой, которая впоследствии продолжилась в июне и июле.

Почему трава стала коричневой?

Садовод Даррен Радж отмечает, что даже если газон снаружи выглядит сухим, под землей его корни могут оставаться живыми. Когда условия станут более благоприятными, трава способна восстановиться.

Дачники могут лишь осторожно пройтись по газону граблями, чтобы убрать отмершие стебли и разрыхлить пересохший верхний слой почвы.

Садовый дизайнер Джон Норман объяснила, что коричневые участки на газоне не обязательно свидетельствуют о гибели травы. Во время длительной засухи растение переходит в состояние покоя, приостанавливая активный рост, чтобы пережить неблагоприятные условия.



Желтая трава после жары снова станет зеленой / Фото Pexels

После дождей газон может снова начать зеленеть. Но если естественных осадков не предвидится, помочь траве можно с помощью полива. В таком случае газон можно увлажнять дважды в день – утром и вечером.

Подкормка также способствует восстановлению травы, однако лучше отказаться от жидких удобрений, поскольку в них содержится сульфат железа, который еще больше усиливает высыхание растений.

Для газона подойдет гранулированное удобрение, которое способствует постепенному восстановлению травы и помогает поддерживать жизнь в почве.

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Таке удобрение поможет, главное – не ждать мгновенного результата. Если газон побурел из-за продолжительной жары и засухи, то ему все же понадобится время, чтобы вернуть зеленый цвет. При благоприятных условиях трава постепенно начнет оживать.