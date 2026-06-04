Не викидайте апельсинові шкірки: їх збирають усі дачники

Апельсинові шкірки усі звикли викидати в смітник, однак вони можуть знадобитися на кухні та в саду. Виявляється, шкірка цитрусових здатна покращити компост та допомогти в боротьбі зі шкідниками.

У цитрусових шкірках містяться речовини, які можуть бути досить корисними для саду, пише The Spruce. Часто їх додають до компосту, щоб збагатити органічну масу й використовують для відлякування комах.

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Садівниця Анна Олер розповіла, що завжди зберігає апельсинові шкірки, оскільки ці органічні відходи здатні принести користь ґрунту.

У чому користь апельсинових шкірок?

Збагачують компост

Під час розкладання апельсинові шкірки поповнюють компост поживними речовинами – азотом і калієм. Для біогумусу вони не підходять, але для звичайних компостних куп їх можна використовувати.

Відлякують комах

У цитрусових містяться ефірні олії, які можуть діяти як природний фумігант. Якщо розкласти висушені шкірки біля рослин, то вони допоможуть стримати появу попелиці та мурах.



Апельсинові шкірки можна використовувати в саду / Фото Pexels

Очищують поверхні

Шкірки містять біоактивні сполуки, які сприяють очищенню поверхонь від бактерій та грибків. Дачники використовують шкірки для догляду за садовими інструментами, лотками для розсади й іншими предметами.

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Усувають неприємні запахи

Свіжі чи висушені шкірки допомагають замаскувати небажані запахи на ділянці. Достатньо лише розкласти їх поблизу проблемних місць.

Втім, шкірки також мають певні недоліки. Якщо їх занадто багато на грядках, то вони здатні привабити слимаків на ділянку, швидко втратити запах та погано вплинути на біогумус. Саме тому їх варто використовувати в невеликій кількості.

Щоб шкірка швидше розклалася, перед використанням її варто подрібнити. Для рівномірного розкладання шкірки слід поєднати з іншими органічними відходами.