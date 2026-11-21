У дитячому садочку та школах часто організовують свята – і для дитини це можливість перевтілитися в улюбленого персонажа чи відчути себе героєм казки.

День Святого Миколая, Новий рік, тематичні вечірки та шкільні концерти часом вимагають костюму. І для того, аби дитині було комфортно, а одяг був досить святковим, далеко не завжди потрібно купувати складний і дорогий костюм. Іноді всього кілька вдалих деталей можуть перетворити одяг, що вже є вдома, на ідеальне святкове вбрання.

24 Канал розповідає, які саме костюми можна зробити для дітей.

Які костюми підготувати для дитини на свято?

Принцеса чи принц

Для дівчаток образ принцеси десятиліттями залишається одним з найбільш улюблених. Особливо добре він підходить для казкових вистав, костюмованих вечірок, новорічних ранків тощо.

Основа образу – сукня з фатином, блискітками та декоративними рукавами, а колір можна обрати відповідно до вподобань дитини. Для того, аби створити повноцінний образ, до нього можна додати:

діадему чи маленьку корону;

блискучі туфельки;

святкову зачіску з локонами;

декоративну чарівну паличку чи невелику сумку.

А ось для хлопчика створити костюм принца теж нескладно. Основою образу можуть стати класичні штани, сорочка, а також жилет чи піджак. Доповнити костюм можна такими деталями:

жилет контрастного кольору;

довгий яскравий плащ;

корона.

Взимку для дітей часто купують костюми принцес, лицарів, супергероїв тощо. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й різний одяг та аксесуари для дітей: іграшкові корони, мечі, крила. Для тих, хто регулярно купує одяг для дітей та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Лицар

Дітям, що захоплюються історіями про королів, середньовічними замками та пригодами, можна запропонувати образ лицаря. Основою костюма може стати сорочка з декоративним гербом чи туніка, а також накидка та темні штани. Аби зробити образ впізнаваним, можна додати до нього:

іграшковий меч з безпечного матеріалу;

картонний чи пластиковий щит;

стилізований шолом;

пояс з декоративною пряжкою.

Янгол

Образ янголятка особливо актуальний для різдвяних свят. Виглядає він ніжно, урочисто та не потребує складних підготувань. Для дівчинки можна обрати білу чи молочну сукню, а для хлопчика – світлу сорочку зі штанами чи білий костюм.

Але головні деталі – це крила та німб.

Супергерой

Якщо дитина захоплюється коміксами, пригодницькими історіями та мультфільмами, ідеальним вибором стане костюм супергероя. Але необов'язково купувати повноцінний костюм – часто достатньо штанів відповідного кольору, футболки з принтом, маски та накидки.



Костюм супергероя можна зібрати самостійно / Фото Pexels

Але важливо врахувати, що костюм має бути зручним для рухів, а маска не повинна обмежувати огляд.