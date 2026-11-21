На свята дітям слід підбирати гарні костюми / Pexels
У дитячому садочку та школах часто організовують свята – і для дитини це можливість перевтілитися в улюбленого персонажа чи відчути себе героєм казки.
День Святого Миколая, Новий рік, тематичні вечірки та шкільні концерти часом вимагають костюму. І для того, аби дитині було комфортно, а одяг був досить святковим, далеко не завжди потрібно купувати складний і дорогий костюм. Іноді всього кілька вдалих деталей можуть перетворити одяг, що вже є вдома, на ідеальне святкове вбрання.
24 Канал розповідає, які саме костюми можна зробити для дітей.
Які костюми підготувати для дитини на свято?
Принцеса чи принц
Для дівчаток образ принцеси десятиліттями залишається одним з найбільш улюблених. Особливо добре він підходить для казкових вистав, костюмованих вечірок, новорічних ранків тощо.
Основа образу – сукня з фатином, блискітками та декоративними рукавами, а колір можна обрати відповідно до вподобань дитини. Для того, аби створити повноцінний образ, до нього можна додати:
- діадему чи маленьку корону;
- блискучі туфельки;
- святкову зачіску з локонами;
- декоративну чарівну паличку чи невелику сумку.
А ось для хлопчика створити костюм принца теж нескладно. Основою образу можуть стати класичні штани, сорочка, а також жилет чи піджак. Доповнити костюм можна такими деталями:
- жилет контрастного кольору;
- довгий яскравий плащ;
- корона.
Лицар
Дітям, що захоплюються історіями про королів, середньовічними замками та пригодами, можна запропонувати образ лицаря. Основою костюма може стати сорочка з декоративним гербом чи туніка, а також накидка та темні штани. Аби зробити образ впізнаваним, можна додати до нього:
- іграшковий меч з безпечного матеріалу;
- картонний чи пластиковий щит;
- стилізований шолом;
- пояс з декоративною пряжкою.
Янгол
Образ янголятка особливо актуальний для різдвяних свят. Виглядає він ніжно, урочисто та не потребує складних підготувань. Для дівчинки можна обрати білу чи молочну сукню, а для хлопчика – світлу сорочку зі штанами чи білий костюм.
Але головні деталі – це крила та німб.
Супергерой
Якщо дитина захоплюється коміксами, пригодницькими історіями та мультфільмами, ідеальним вибором стане костюм супергероя. Але необов'язково купувати повноцінний костюм – часто достатньо штанів відповідного кольору, футболки з принтом, маски та накидки.
Але важливо врахувати, що костюм має бути зручним для рухів, а маска не повинна обмежувати огляд.
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