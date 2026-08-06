Що робити, якщо кріп на грядці став червоним та жовтим: виправити проблему можливо

Якщо ви колись висаджували кріп, то точно бачили, як маленькі листочки рослини змінюють колір наприкінці липня та у серпні. Іноді вони стають жовтими, а іноді набувають несподіваного червоного відтінку.

Іноді замість яскраво зеленого кропу на грядці можуть виростати кущики з червонуватим, або ж навіть синюватим відтінком. І не всі розуміють причину такої зміни та чи потрібно щось робити, пише Gardening Know How.

Чому кріп змінює колір?

Часто зміна кольору кропу супроводжується також сповільненням росту. Обидві ці проблеми пов'язані з температурою. Одна з поширених помилок, яких припускаються дачники – це надто ранній посів, коли ґрунт ще не встиг прогрітися.

У такому випадку рослина набагато гірше засвоює поживні речовини, і це може призвести до зупинок у рості та набуття фіолетового чи багряного відтінку.

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Але якщо на вулиці не надто холодно, тоді слід звернути увагу на склад ґрунту, адже до зміни кольору може докластися й нестача фосфору. Тоді у тканинах кропу починають накопичуватися антоціани – пігменти, що роблять листя червонуватим. Особливо це помітно на молодих сходах кропу.

Наступна причина для багатьох дачників стає несподіваною – і це надлишок вологи. Перезволожений ґрунт обмежує доступ кисню до коренів рослини, і вона не може розвиватися як слід.

Чи можна виправити проблему?

Так, якщо виправити недоліки у догляді, кріп зазвичай може повернутися до звичного зеленого кольору. Варто також зазначити, що незвичний колір листя взагалі не впливає ані на смак, ані на аромат кропу, тож їсти його можна без проблем.

Аби кріп не жовтів та не змінював колір, грядки потрібно періодично розпушувати, аби повітря могло дістатися коренів. Також можна подумати про підгодівлю. Для цього ідеально підходять суперфосфат та монофосфат калію.