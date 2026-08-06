Иногда вместо ярко-зеленого укропа на грядке могут расти кустики с красноватым или даже синеватым оттенком. И не все понимают причину такого изменения и нужно ли что-то делать, пишет Gardening Know How.
Почему укроп меняет цвет?
Часто изменение цвета укропа сопровождается также замедлением роста. Обе эти проблемы связаны с температурой. Одна из распространенных ошибок, которую допускают дачники, – это слишком ранний посев, когда почва еще не успела прогреться.
В таком случае растение гораздо хуже усваивает питательные вещества, и это может привести к остановке роста и появлению фиолетового или багряного оттенка.
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Но если на улице не слишком холодно, тогда следует обратить внимание на состав почвы, ведь к изменению цвета может привести и недостаток фосфора. Тогда в тканях укропа начинают накапливаться антоцианы – пигменты, придающие листьям красноватый оттенок. Особенно это заметно на молодых всходах укропа.
Следующая причина для многих дачников становится неожиданной – это избыток влаги. Переувлажненная почва ограничивает доступ кислорода к корням растения, и оно не может развиваться должным образом.
Можно ли исправить проблему?
Так, если исправить ошибки в уходе, укроп обычно может вернуться к привычному зеленому цвету. Стоит также отметить, что необычный цвет листьев вообще не влияет ни на вкус, ни на аромат укропа, поэтому есть его можно без проблем.
Чтобы укроп не желтел и не менял цвет, грядки нужно периодически рыхлить, чтобы воздух мог доходить до корней. Также можно подумать о подкормке. Для этого идеально подходят суперфосфат и монофосфат калия.