Кроти зникнуть з ділянки: що насправді може відлякати шкідників

Кроти здатні зіпсувати газон, сад та клумбу, особливо якщо їх на ділянці надто багато. Їхні підземні ходи пошкоджують коріння й псують зовнішній вигляд території. Через це багато дачників шукають різні способи, які зможуть відлякати шкідників без використання жорстких методів.

Одним із найпопулярніших народних засобів вважається нафталін, пише Wprost Dom. Його різкий запах може дезорієнтувати кротів й залишати місця.

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Як позбутися від кротів?

Дачники радять кульки чи шматочки нафталіну закласти у свіжі кротовини чи входи до тунелів. Нафталін містить речовини з дуже інтенсивним ароматом, а в кротів нюх неабияк розвинений, тому запах почне їх подразнювати.

Разом з кротами з ділянки можуть зникнути й полівки, які також покладаються на свій нюх під час пошуку їжі чи пересування під землею.

Втім, багато садівників помічають, що нові горбки після нафталіну з’являються через кілька тижнів. Це зумовлено тим, що запах з часом вивітрюється, тому шкідники знову повертаються на ділянку. Запах нафталіну послаблюють і дощі, тому його потрібно постійно оновлювати.

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Метод з нафталіном швидше діє як стримуючий фактор. Його можна використовувати час від часу, але якщо кроти постійно мігрують по ділянці, то варто вдатися до іншого рішення.

Загалом нафталін хоч і використовують, проте він шкідливий для людей, домашніх тварин та ґрунтових організмів. Тому його не радять використовувати його біля городів, криниць, чи тих місць, де ходять коти й собаки.

Що справді працює проти кротів?

Садівники останнім часом обирають замість нафталіну висадку чорнобривців, використання бузини та спеціальних вібруючих засобів, які відлякують шкідників. Клумби та грядки можна навіть оздоблювати сітками, що призначені проти кротів.

Особливо дієвими є чорнобривці. Для людей вони не мають дуже різкого аромату, а от кротів та полівок відлякують. Посадка цих квітів справді може зменшити кількість цих шкідників.



Посадка чорнобривців відлякує кротів / Фото Pexels

Однак слід пам’ятати, що кроти не є зовсім ворогами на ділянці. І хоч кротовиння псує вигляд ділянки, самі кроти не нищать коріння рослин. Вони полюють на личинки, дротяників та інших безхребетних, що живуть у ґрунті.