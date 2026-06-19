Одним из самых популярных народных средств считается нафталин, пишет Wprost Dom. Его резкий запах может дезориентировать кротов и заставить их покинуть эти места.

Читайте также: Фитофтора исчезнет с помидоров: вот чем нужно их обрабатывать уже сейчас

Как избавиться от кротов?

Дачники советуют заложить шарики или кусочки нафталина в свежие кротовые норы или входы в туннели. Нафталин содержит вещества с очень интенсивным ароматом, а у кротов обоняние весьма развито, поэтому запах начнет их раздражать.

Вместе с кротами с участка могут исчезнуть и полевки, которые также полагаются на свое обоняние при поиске пищи или передвижении под землей.

Впрочем, многие садоводы замечают, что новые холмики после нафталина появляются через несколько недель. Это связано с тем, что запах со временем выветривается, поэтому вредители снова возвращаются на участок. Запах нафталина ослабляют и дожди, поэтому его нужно постоянно обновлять.

Если ищете, где купить средства от кротов со скидкой — загляните на Prom. На маркетплейсе регулярно проходят акции и распродажи со скидками от 10% и более.

Метод с нафталином скорее действует как сдерживающий фактор. Его можно использовать время от времени, но если кроты постоянно мигрируют по участку, то стоит прибегнуть к другому решению.

В целом нафталин, хотя и используется, тем не менее вреден для людей, домашних животных и почвенных организмов. Поэтому его не рекомендуют применять возле огородов, колодцев или тех мест, где ходят кошки и собаки.

Что действительно помогает против кротов?

Садоводы в последнее время вместо нафталина выбирают посадку бархатцев, использование бузины и специальных вибрирующих средств, отпугивающих вредителей. Клумбы и грядки можно даже ограждать сетками, предназначенными для защиты от кротов.

Особенно эффективны чернобрывцы. Для людей они не имеют слишком резкого аромата, а вот кротов и полевок отпугивают. Посадка этих цветов действительно может уменьшить количество этих вредителей.



Посадка бархатцев отпугивает кротов / Фото Pexels

Однако следует помнить, что кроты не являются полностью врагами на участке. И хотя кротовые ходы портят вид участка, сами кроты не уничтожают корни растений. Они охотятся на личинок, проволочников и других беспозвоночных, обитающих в почве.