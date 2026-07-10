Ці квіти ростуть 20 років на одному місці: садівники їх обожнюють

Багатьом з нас на ділянках зустрічались рослини лілійники, проте одиниці знають, що ці квіти можуть рости на одному місці кілька десятків років. Візуально вони можуть нагадувати лілії, але мають певну відмінність.

Лілія утворює одне стебло з квіткою, а лілійники ростуть щільними кущами, повними квітами, пише Interia Zielona.

Що треба знати про лілійники?

Лілійники досягають висоти від 30 сантиметрів аж до 1,5 метрів. Цвітуть квіти з червня по серпень, тож вже зараз їх можна побачити на багатьох ділянках.

Особливістю рослин є й те, що вони стійкі до посухи чи сильних дощів. Така адаптивність підходить для тих, хто хоче прикрасити клумбу декоративними квітами.

Вирощувати лілійники найкраще на сонячному місці. Садять найчастіше рослину в багатий на гумус та родючий ґрунт. Найстійкішими вважаються листопадні сорти, які добре переносять мороз взимку.



Лілійники часто зустрічаються на ділянках / Фото Pinterest

Коли і як садити лілійники?

Садівники садять рослини навесні, щоб вони змогли вкоренитися до настання спеки. Також їх можна садити восени – з вересня по листопад, щоб рослина вкоренилася ще до заморозків.

Перед посадкою саджанець потрібно замочити у воді на 2 години, а кореневу яму зробити досить глибокою, щоб помістити велику кореневу грудку, не ламаючи коріння.

Садити квіти потрібно так, щоб точка росту була покрита шаром ґрунту приблизно на 3 сантиметри. Вже після посадки рослини варто обрізати до двох третин висоти. Така дія допоможе рослині швидше вкоренитися.

Загалом лілійники дуже рясно цвітуть, але якщо бутони не розкриваються, то це може вказувати на певні помилки. Найчастіше ознакою поганого цвітіння є неправильно вибране місце з недостатньою кількістю сонця, занадто глибока посадка чи важкий та глинистий ґрунт.

Садити лілійники можна поруч з трояндами та рудбекією. У садах їх можна поєднати з сибірськими ірисами чи багаторічними соняшниками.