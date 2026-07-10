Лилия образует один стебель с цветочком, а лилейники растут плотными кустами, усыпанными цветами, пишет Interia Zielona.
Что нужно знать о лилейниках?
Лилиум достигает высоты от 30 сантиметров до 1,5 метра. Цветение продолжается с июня по август, поэтому уже сейчас их можно увидеть на многих участках.
Особенностью растений является и то, что они устойчивы к засухе и сильным дождям. Такая адаптивность подходит для тех, кто хочет украсить клумбу декоративными цветами.
Выращивать лилейники лучше всего на солнечном месте. Сажают растение чаще всего в богатую гумусом и плодородную почву. Наиболее выносливыми считаются листопадные сорта, которые хорошо переносят мороз зимой.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Лилейники часто встречаются на участках / Фото Pinterest
Когда и как сажать лилейники?
Садоводы высаживают растения весной, чтобы они успели укорениться до наступления жары. Также их можно сажать осенью – с сентября по ноябрь, чтобы растение укоренилось еще до заморозков.
Перед посадкой саженец нужно замочить в воде на 2 часа, а посадочную яму сделать достаточно глубокой, чтобы поместить большой корневой ком, не повредив корни.
Сажать цветки нужно так, чтобы точка роста была покрыта слоем почвы примерно на 3 сантиметра. Уже после посадки растения следует обрезать до двух третей высоты. Такая мера поможет растению быстрее укорениться.
В целом лилейники очень обильно цветут, но если бутоны не раскрываются, то это может указывать на определенные ошибки. Чаще всего причиной плохого цветения является неправильно выбранное место с недостаточным количеством солнца, слишком глубокая посадка или тяжелая и глинистая почва.
Сажать лилейники можно рядом с розами и рудбекией. В садах их можно сочетать с сибирскими ирисами или многолетними подсолнухами.