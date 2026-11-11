Часу обмаль: зробіть це, щоб позбутися лишайників на стовбурах дерев у саду

Мох на дереві може вказувати на погану вентиляцію та дуже високу вологість. А зелений наліт на стовбурі часто може виявитися лишайником. І попри те, що в невеликих кількостях ні мохи, ні лишайники шкоди не завдають, іноді вони просто "окуповують" рослину.

Якщо ви помітили, що кору дерева вже не видно за зеленими мохами та лишайниками, можна позбутися їх досить швидко та безпечно. Але важливо все ж пам'ятати, що самі собою вони не загрожують здоров'ю рослини й впливають хіба що на її естетичний вигляд, пише Yates.

Як позбутися лишайників та моху на деревах?

Кілька народних засобів від моху на стовбурах плодових дерев діють безвідмовно та не завдадуть серйозних збитків. Проводити обробку від моху потрібно пізно восени та рано навесні – і важливо робити це до того, як на дереві з'являться бруньки, інакше можна вбити рослину.

Чимало дачників радять використовувати залізний купорос. Потрібно приготувати 5% розчин – відтак розвести 500 грамів засобу на 10 літрів води. Тоді обробіть стовбур та скелетні гілки дерева. Вже за тиждень результат стане помітним: мохи та лишайники почнуть опадати самі собою.

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Але не завадить також обробити і землю під деревом – це також слугуватиме профілактикою різноманітних захворювань ґрунту.

Але можна скористатися ще дешевшим засобом, для якого взагалі не доведеться нічого купляти, пише "УНІАН". Вам знадобляться:

1 кілограм солі;

2 кілограми деревного попелу;

2 натерті шматки господарського мила;

10 літрів гарячої води.

Суміш потрібно довести до кипіння, а тоді охолодити. Після цього змастіть нею стовбури пошкоджених мохом та лишайниками дерев. Коли лишайники та мох відваляться, стовбур потрібно почистити від залишків засобу вручну, а тоді побілити дерева.

Розчин для побілки готується з 2 кілограмів гашеного вапна та 10 літрів води. Але побілку слід проводити саме тоді, коли на вулиці сухо, а температура не опустилася нижче за 2 градуси за Цельсієм.