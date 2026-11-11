Времени мало: сделайте это, чтобы избавиться от лишайников на стволах деревьев в саду

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Если вы заметили, что кора дерева уже не видна из-за зеленых мхов и лишайников, от них можно избавиться довольно быстро и безопасно. Но важно все же помнить, что сами по себе они не угрожают здоровью растения и влияют разве что на его эстетический вид, пишет Yates.

Как избавиться от лишайников и мха на деревьях?

Несколько народных средств от мха на стволах плодовых деревьев действуют безотказно и не нанесут серьезных повреждений. Обработку от мха нужно проводить поздней осенью и ранней весной – и важно делать это до того, как на дереве появятся почки, иначе можно убить растение.

Многие дачники советуют использовать железный купорос. Нужно приготовить 5% раствор – для этого развести 500 граммов средства на 10 литров воды. Затем обработайте ствол и скелетные ветви дерева. Уже через неделю результат станет заметным: мхи и лишайники начнут опадать сами по себе.

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Но не помешает также обработать и землю под деревом – это также послужит профилактикой различных заболеваний почвы.

Но можно воспользоваться еще более дешевым средством, для которого вообще не придется ничего покупать, пишет "УНИАН". Вам понадобятся:

1 килограмм соли;

2 килограмма древесной золы;

2 натертых куска хозяйственного мыла;

10 литров горячей воды.

Смесь нужно довести до кипения, а затем остудить. После этого смажьте ею стволы деревьев, пораженных мхом и лишайниками. Когда лишайники и мох отпадут, ствол нужно очистить от остатков средства вручную, а затем побелить деревья.

Раствор для побелки готовится из 2 килограммов гашеной извести и 10 литров воды. Но побелку следует проводить именно тогда, когда на улице сухо, а температура не опустилась ниже 2 градусов по Цельсию.