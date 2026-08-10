Вікна та підлога сяятимуть чистотою: спробуйте метод "сендвіча"

Прибирання часто забирає чимало часу та сил, особливо коли доводиться окремо мити кожну поверхню й постійно повертатися до вже прибраних місць. Але зробити процес прибирання результативнішим цілком реально.

Існує простий метод, який допомагає впоратися з домашніми справами ефективніше й отримати чистоту без зайвих зусиль, пише Deccoria.

Що таке метод "сендвіча"?

Більшість з нас прибирає однаково. Спочатку ми пилососимо підлогу, а тоді миємо, очікуючи, що ці два кроки забезпечать ідеальну чистоту, але бруд з меблів та пил з повітря знову потрапляють на підлогу.

Впоратися з проблемою допоможе метод "сендвіча". Він передбачає повторення першого кроку очищення. Його використовувати можна для миття підлоги чи вікон, щоб досягнути ідеально чистого результату.

За цим методом потрібно повторно пропилососити підлогу після висихання чи протерти вікна сухою ганчіркою після основного миття засобом для миття скла. Важливо лише зачекати, поки висохне підлога чи скло, щоб не наробити смуги.



Дзеркало потрібно ще раз протерти після основного миття / Фото Pexels

Такий спосіб прибирання забезпечить ідеальну чистоту, але вимагає більше часу на прибирання, тому використовувати його можна у ті дні, коли чекаєте на гостей чи хочете, щоб оселя була дуже охайною.

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Для тривалого аромату підлоги можна додатково додати 3 – 4 краплі ефірної олії, наприклад, лавандової чи лимонної, у відро з водою та миючим засобом. Ефірне масло краще тримається на дерев’яній підлозі, а для керамічної плитки можна використовувати пом’якшувач для тканини.

До слова, якщо на ламінаті є потертості, їх можна приховати якісним чищенням з використанням мікрофібри та гумки для олівця. Для замаскування більших подряпин можна використовувати спеціальні маркери, дерев'яну шпаклівку чи воскові олівці.