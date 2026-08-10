Существует простой метод, который помогает эффективнее справляться с домашними делами и добиться чистоты без лишних усилий, пишет Deccoria.

Что такое метод "сэндвича"?

Большинство из нас убирается одинаково. Сначала мы пылесосим пол, а затем моем его, ожидая, что эти два шага обеспечат идеальную чистоту, но грязь с мебели и пыль из воздуха снова попадают на пол.

Справиться с этой проблемой поможет метод "сэндвича". Он предполагает повторение первого этапа очистки. Его можно использовать для мытья пола или окон, чтобы добиться идеально чистого результата.

По этому методу нужно повторно пропылесосить пол после высыхания или протереть окна сухой тряпкой после основной мойки средством для мытья стекол. Важно только подождать, пока высохнет пол или стекло, чтобы не оставить разводов.



Зеркало нужно еще раз протереть после основной уборки / Фото Pexels

Такой способ уборки обеспечит идеальную чистоту, но требует больше времени, поэтому использовать его можно в те дни, когда вы ждете гостей или хотите, чтобы в доме было очень чисто.

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Для длительного аромата пола можно дополнительно добавить 3–4 капли эфирного масла, например, лавандового или лимонного, в ведро с водой и моющим средством. Эфирное масло лучше держится на деревянном полу, а для керамической плитки можно использовать смягчитель для ткани.

Кстати, если на ламинате есть потертости, их можно скрыть с помощью качественной чистки с использованием микрофибры и резинки для карандаша. Для маскировки более крупных царапин можно использовать специальные маркеры, деревянную шпаклевку или восковые карандаши.