Коли настає холод, у квартирах з'являється велика і неприємна проблема – конденсат. Він часто призводить до поломки віконної стулки, руйнування тинькування на відкосах та появи грибка.

Розв'язати проблему з конденсатом в домі можна швидко і без дорогого ремонту. Аби вікна не запотівали, можна скористатися простим народним засобом – мискою рису на підвіконні, пише Lovedeco.

Як позбутися конденсату на вікнах?

Одна проста річ на підвіконні може припинити конденсат назавжди – і вона знайдеться практично у будь-якому домі. Потрібно лише взяти трохи рису та насипати його у миску. Залиште цю миску на підвіконні – і про боротьбу з вологістю можна буде забути.

Лайфхак особливо корисний у холодну пору року, коли проблема з конденсатом загострюється. Тепле повітря зіштовхується з холодним склом, і водяна пара осідає на вікнах у вигляді крапель. Найчастіше це явище трапляється вранці – особливо якщо в кімнаті є подвійний чи потрійний склопакет.

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Але миска з сирим рисом допомагає поглинути з повітря усю зайву вологу – річ у тому, що матеріал має пористу структуру і таким чином практично витягає конденсат з приміщення. З часом вміст миски стане дещо вологим, і це буде найкращим показником, що метод справді працює.

Також рис можна насипати у тонкий тканинний мішечок. Мішечок поставте біля тієї ділянки вікна, що найбільше запотіває. Крупу потрібно замінювати раз на 2 – 3 тижні, коли зерна вже стають м'якими та починають злипатися.

Важливо Якщо проблема з конденсатом дуже серйозна, миска з рисом може не допомогти. Тоді найкращим рішенням буде придбання осушувача повітря. Втім, метод з крупою все ще може бути допоміжним засобом.

Ще один лайфхак проти конденсату, яким чимало людей нехтують, – це щоденне провітрювання дому. Навіть взимку вікна потрібно відкривати на 5 – 10 хвилин, аби позбутися зайвої вологи.