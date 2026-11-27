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Решить проблему с конденсатом в доме можно быстро и без дорогостоящего ремонта. Чтобы окна не запотевали, можно воспользоваться простым народным средством – миской с рисом на подоконнике, пишет Lovedeco.

Как избавиться от конденсата на окнах?

Одна простая вещь на подоконнике может избавить от конденсата навсегда – и она найдется практически в любом доме. Нужно лишь взять немного риса и насыпать его в миску. Оставьте эту миску на подоконнике – и о борьбе с влажностью можно будет забыть.

Этот лайфхак особенно полезен в холодное время года, когда проблема с конденсатом обостряется. Теплый воздух сталкивается с холодным стеклом, и пар в составе оседает на окнах в виде капель. Чаще всего это явление наблюдается по утрам – особенно если в комнате установлен двойной или тройной стеклопакет.

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Но миска с сырым рисом помогает поглотить из воздуха всю лишнюю влагу – дело в том, что рис имеет пористую структуру и таким образом практически вытягивает конденсат из помещения. Со временем содержимое миски станет немного влажным, и это будет лучшим признаком того, что метод действительно работает.

Также рис можно насыпать в тонкий тканевый мешочек. Поставьте его возле того участка окна, который больше всего запотевает. Крупу нужно заменять раз в 2–3 недели, когда зерна становятся мягкими и начинают слипаться.

Важно: если проблема с конденсатом очень серьезная, миска с рисом может не помочь. Тогда лучшим решением будет покупка осушителя воздуха. Впрочем, метод с крупой все еще может служить вспомогательным средством.

Еще один лайфхак против конденсата, которым многие пренебрегают, – это ежедневное проветривание дома. Даже зимой окна нужно открывать на 5–10 минут, чтобы избавиться от лишней влаги.