Посадіть у правильний день: місячний календар садівника на липень 2026

У другій половині літа городники вже починають збирати урожай, проте турботи на грядках не припиняються. У липні вже можна збирати ранні овочі, проводити підживлення і навіть повторно висівати культури, які встигнуть дати урожай до осені.

Багато дачників під час планування робіт орієнтуються не лише на погоду, але й на місячний календар, пише Space Weather Live. Різні фази Місяця можуть впливати на ріст рослин, розвиток кореневої системи та ефективність догляду за посадками.

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Згідно з місячним календарем на липень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 29 липня;

Спадний Місяць – 1 – 13 липня, 30 – 31 липня;

Новий Місяць – 14 липня;

Зростаючий Місяць – 15 – 28 липня.

Коли працювати в саду та на городі у липні?

1 – 13 липня – Спадний Місяць

У цей період варто займатися роботами, що пов’язані з ґрунтом та кореневою системою рослин. Час вдалий для збору ранньої картоплі, цибулі та часнику, прополювання, розпушування, боротьби з бур’янами.

Дачники також можуть починати кущі й дерева, пасинкувати помідори, обробляти сад від шкідників та хвороб. У цей період можна висівати редис та інші культури для осіннього урожаю.

14 липня – Молодик

У день Молодика краще не проводити ніяких посівів, преесадок, обрізування чи інших робіт, що можуть травмувати рослини. День підходить для прибирання ділянки.



Посівий й посадки в Молодик краще не проводити / Фото Pexels

15 – 28 липня – зростаючий Місяць

У цей період можна сіяти зелень, салат, шпинат, кріп, петрушку, висаджувати розсаду пізньої капусти, багаторічні квіти. Також варто проводити поливи та підживлення. Час сприятливий для пересадки декоративних рослин.

29 липня – Повня

У Повню не рекомендовано проводити посадки й пересадки. День варто присвятити збору овочів, фруктів, ягід, лікарських трав чи насіння. Також можна доглядати за ділянкою.

30 – 31 липня – Спадний Місяць

Кінець місяця – сприятливий період для робіт з ґрунтом. Можна прибирати грядки після збору урожаю, видаляти бур’яни, проводити санітарне обрізування й готувати ділянку до серпневих посівів.