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Як фази Місяця у грудні впливатимуть на людину?

Місячний цикл, на відміну від календарного місяця, триває приблизно 29 днів – і кожен його етап вирізняється власною "поведінкою". Молодик – це час для спокійного старту різних справ, і він ідеально підходить для того, аби продумати щось нове. Але діяти в цей період потрібно повільно та без поспіху.

Перша чверть – це час, коли з'являється все більше внутрішніх сил, аби зрушити справи з місця. А ось в Повню емоції виходять на перший план, тож краще себе не перевантажувати важливими рішеннями.

Остання чверть підштовхує до завершення, підсумків та очищення простору навколо себе.

Згідно з місячним календарем, у грудні очікується кілька дуже сприятливих днів – 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 та 28 грудня. Саме ці дати ідеально підходять для планування майбутнього, розв'язання фінансових питань та важливих справ.

Тим часом 8, 9, 10 та 24 грудня краще сповільнитися та відпочити, адже це не дуже сприятливі дні за місячним календарем.