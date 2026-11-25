Грудень – час активної підготовки до зимових свят, пошуку подарунків і передноворічних покупок. У цей період українці оновлюють гардероб, обирають святкові прикраси, купують продукти до різдвяного столу та шукають подарунки для рідних і друзів.

Прихильники астрології переконані, що фази Місяця можуть бути додатковим орієнтиром під час планування витрат. Вважається, що певні дні краще підходять для великих придбань, інші – для обдумування майбутніх покупок і контролю бюджету, пише Space Weather Live.

Згідно з місячним календарем, у грудні можна визначити сприятливі періоди для оновлення гардероба, придбання побутових речей і вибору святкових подарунків.

Фази Місяця у грудні 2026 року

Спадний Місяць – 1 – 8 грудня та 25 – 31 грудня;

– 1 – 8 грудня та 25 – 31 грудня; Молодик – 9 грудня;

– 9 грудня; Зростальний Місяць – 10 – 23 грудня;

– 10 – 23 грудня; Повня – 24 грудня.

Коли краще робити покупки у грудні?

Зростальний Місяць

Період із 10 до 23 грудня вважають вдалим для придбань, які розраховані на тривале використання. Це слушний час, щоб вибрати зимовий одяг, взуття, побутову техніку, меблі, косметику або аксесуари.

Також у ці дні можна активно займатися пошуком різдвяних і новорічних подарунків. Якщо хочете встигнути придбати все необхідне до свят, не відкладайте шопінг на останній тиждень грудня.

Спадний Місяць

З 1 до 8 грудня та з 25 до 31 грудня рекомендують віддавати перевагу необхідним і заздалегідь запланованим покупкам. Наприклад, можна поповнити домашні запаси, змінити зношені речі або придбати товари, які давно були у списку покупок.

Особливу увагу варто приділити витратам наприкінці місяця. Перед Різдвом і Новим роком легко захопитися святковими пропозиціями та придбати більше, ніж планували. Тому краще заздалегідь визначити бюджет на подарунки, продукти, декор і розваги.

Молодик

9 грудня – день, який у місячному календарі пов’язують із плануванням і новими намірами. Його можна присвятити перегляду особистого бюджету, визначенню пріоритетів і пошуку товарів, які хочеться придбати найближчим часом.

Якщо плануєте дорогі покупки, зокрема смартфон, ноутбук, меблі чи техніку, не поспішайте з остаточним рішенням.

Повня

24 грудня припадає на повню. В астрологічних рекомендаціях цей період пов’язують із необхідністю обережніше ставитися до фінансових рішень і не піддаватися миттєвим бажанням.

Напередодні Різдва особливо легко витратити зайве на святковий одяг, прикраси, подарунки чи продукти. Тому перед оформленням замовлення варто ще раз подумати, чи справді ця покупка потрібна.