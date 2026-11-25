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Сторонники астрологии убеждены, что фазы Луны могут служить дополнительным ориентиром при планировании расходов. Считается, что одни дни лучше подходят для больших покупок, а другие – для обдумывания будущих покупок и контроля бюджета, пишет Space Weather Live.

Согласно лунному календарю, в декабре можно определить благоприятные периоды для обновления гардероба, приобретения бытовых вещей и выбора праздничных подарков.

Фазы Луны в декабре 2026 года

Убывающая Луна – 1–8 декабря и 25–31 декабря;

– 1–8 декабря и 25–31 декабря; Новолуние – 9 декабря;

– 9 декабря; Растущая Луна – 10–23 декабря;

– 10–23 декабря; Полнолуние – 24 декабря.

Когда лучше делать покупки в декабре?

Растущая Луна

Период с 10 по 23 декабря считается удачным для покупок, рассчитанных на длительное использование. Это подходящее время, чтобы выбрать зимнюю одежду, обувь, бытовую технику, мебель, косметику или аксессуары.

Также в эти дни можно активно заниматься поиском рождественских и новогодних подарков. Если хотите успеть приобрести все необходимое к праздникам, не откладывайте шопинг на последнюю неделю декабря.

Убывающая Луна

С 1 по 8 декабря и с 25 по 31 декабря рекомендуется отдавать предпочтение необходимым и заранее запланированным покупкам. Например, можно пополнить домашние запасы, заменить изношенные вещи или приобрести товары, которые давно были в списке покупок.

Особое внимание стоит уделить расходам в конце месяца. Перед Рождеством и Новым годом легко увлечься праздничными предложениями и приобрести больше, чем планировали. Поэтому лучше заранее определить бюджет на подарки, продукты, декор и развлечения.

Новолуние

9 декабря – день, который в лунном календаре связывают с планированием и новыми намерениями. Его можно посвятить пересмотру личного бюджета, определению приоритетов и поиску товаров, которые хочется приобрести в ближайшее время.

Если планируете дорогие покупки, в частности смартфон, ноутбук, мебель или технику, не спешите с окончательным решением.

Полнолуние

24 декабря приходится на полнолуние. В астрологических рекомендациях этот период связывают с необходимостью более осторожно подходить к финансовым решениям и не поддаваться сиюминутным желаниям.

Накануне Рождества особенно легко потратить лишнее на праздничную одежду, украшения, подарки или продукты. Поэтому перед оформлением заказа стоит еще раз подумать, действительно ли эта покупка нужна.