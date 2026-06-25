Коли вигідно робити покупки у липні: найкращі дні для економії грошей

Влітку в кожного з нас багато додаткових витрат. У липні більшість планує відпустку, облаштовує дім, оновлює сезонний гардероб чи купує речі для активного відпочинку. Через це питання грамотного розподілу бюджету особливо актуальне.

Щоб обрати вдалий час для покупок, слід звернути увагу на місячний календар, пише Space Weather Live. Замість того, щоб орієнтуватися на розпродажі й акційні пропозиції, варто звернути увагу на астрологічні прогнози й фази Місяця.

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Вважається, що вони можуть впливати на емоційний стан людини та її схильність до спонтанних витрат. Саме тому перед покупками краще побачити календар, щоб визначити успішні та невдалі дні для витрачання коштів.

Згідно з місячним календарем на липень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 29 липня;

Спадний Місяць – 1 – 13 липня, 30 – 31 липня;

Новий Місяць – 14 липня;

Зростаючий Місяць – 15 – 28 липня.

Коли можна, а коли не варто купувати щось у липні?

Найбільш сприятливий період для оновлення гардероба, придбання техніки чи товарів для дому припадає на фазу Зростаючого Місяця. У цей час люди впевнено ухвалюють рішення й не шкодують про свої витрати.



Зростаючий Місяць підходить для оновлення гардероба / Фото Pexels

Період Спадного Місяця слід використовувати для раціональних покупок. Це хороший час, щоб придбати необхідні речі чи купити те, що вже давно було заплановано.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

У Повню астрологи не радять поспішати з великими витратами. Вважається, що в цей період зростає ризик необдуманих покупок.

Новий Місяць підходить для складання списків й планування майбутніх витрат. Від дорогих речей варто відмовитися, якщо покупка не є терміновою.

Та незалежно від ставлення до місячного календаря, попереднє планування бюджету й обдуманий підхід допоможуть уникнути зайвих покупок та краще контролювати власні фінанси.