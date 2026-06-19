Достатньо всього одного правильного аксесуара, щоб базовий образ перетворився на стильний і такий, на який звертають увагу перехожі. Саме тому модниці кожного сезону ретельно стежать за ключовими трендами.

До теми 5 пар взуття, які найкраще поєднуються з широкими джинсами

У 2026 році всі тренди аксесуарів об’єднує те, що вони легко поєднуються з найпростішим одягом та одразу додають вашому вигляду характер, пише Who What Wear. Про 6 найгарячіших трендів цього літа розповідаємо далі у матеріалі.

Довгі підвіски

Масивний акцентний кулон на довгому ланцюжку – це один з найпростіших способів прикрасити навіть повсякденний образ. Він чудово пасуватиме до легких літніх суконь, відкритих топів і сорочок.

Хустка

Саме хустка можна назвати головним трендом 2026 року. Цей, здавалось би, звичний аксесуар стали носити всі модниці світу. Особливо популярним є зав’язування хустки на голову: в такий спосіб можна додати образу ретро-вигляду, що виглядатиме розкішно.

На Prom можна придбати шовкові або сатинові хустки, які додадуть навіть буденному вбранню стилю old money. Крім цього, на маркетплейсі можна знайти інші трендові речі: плетені сумки, пояси з акцентною застібкою, підвіски та окуляри – все, щоб ваше літо було ще яскравішим. А для тих, хто регулярно оновлює свій гардероб та аксесуари і не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 гривень на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.



Акцентний пояс

Широкі фактурні пояси можна було побачити у багатьох модних колекціях. Аксесуар структурує силует і водночас завершує образ. Пояси варто одягати у поєднанні з сукнею та піджаками оверсайз.

Плетена сумка

Солом’яна або плетена з рафії сумка залишається одним з фаворитів спекотного сезону. Вона зручна, містка та додає образу літнього вайбу.

Панама

У 2026 році особливо актуальною є панама. Носити її можна з усім: починаючи з сарафанів і суконь до шортів з футболкою.

Хустки-паски

І на завершення тренд, який можна побачити у кожному місті – це хустки, зав’язані на поясі. Така деталь змінює навіть буденний одяг та виглядає дуже стильно.