Деякі моделі взуття здатні подовжити ноги, підкреслили силует і зробити навіть найпростіший образ стильним, пише Cosmopolitan. Є 5 найкращих моделей взуття, які стануть безпрограшним доповненням до джинсів з широкими штанинами.

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З яким взуттям носити широкі джинси?

Взуття з анімалістичним принтом

Через довгий крій штанів взуття часто залишається в тіні. Тому варто зробити ставку на акцентні моделі, які гарно виглядатимуть разом із базовим взуттям. Стилісти радять поєднувати джинси з анімалістичним взуттям. Тепер знову до трендів повернувся леопард, зебра чи зміїний принт.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про взуття – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Красиво виглядають балетки, мюлі, туфлі-човники, які гарно стилізуються зі світлим денімом та простим однотонним верхом.



Стильне взуття з широкими джинсами / Фото Pinterest

Кольорові в’єтнамки

Широкі джинси чудово підходять для створення розслаблених літніх образів. Найкраще пасують до них в’єтнамки, які є легкими та актуальними. На верх можна одягнути базову футболку чи майку або ж обрати верх під колір взуття.



Модне взуття з широкими джинсами / Фото Pinterest

Туфлі з гострим носком

Для максимально елегантного вигляду джинси wide-leg варто поєднати з класичними туфлями. Досить гарно виглядає пара взуття з гострим мисом, яка візуально витягує силует й додає образу особливої естетичної нотки. Щоб взуття гарно виднілося, низ джинсів можна підкотити чи навпаки підвернути під низ.



Стильне взуття з широкими джинсами / Фото Pinterest

Сабо

Замшеві сабо у стилі 70-х років цього року знову всюди. Широкі джинси – це ідеальне взуття саме під ці джинси. Достатньо лише одягнути топ в рубчик, жакет та сонцезахисні окуляри.



Модне взуття з широкими джинсами / Фото Pinterest

Балетки

Комбінація джинсів та балеток гарно виглядає на всі випадки життя. Якщо не знаєте, що одягнути – завжди обирайте комбінацію джинсів та базового взуття. Балетки завжди мають стильний вигляд з будь-якими джинсами. Найкраще виглядають базові балетки в поєднанні з денімом та однотонним або цікавим верхом.



Стильне взуття з широкими джинсами / Фото Pinterest

Які спідниці в моді цього літа?

Цього літа в моді спідниці з принтом у горошок, атласні спідниці та спідниці з низькою посадкою. Популярні кольори включають біло-чорний, жовто-чорний, коричнево-білий та блакитно-білий. Перевагою спідниць є те, що створити образи з ними дуже просто. Достатньо лише задля балансу одягнути однотонний верх, мінімалістичне взуття й базову сумку.