Некоторые модели обуви способны удлинить ноги, подчеркнули силуэт и сделать даже самый простой образ стильным, пишет Cosmopolitan. Есть 5 лучших моделей обуви, которые станут беспроигрышным дополнением к джинсам с широкими штанинами.

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С какой обувью носить широкие джинсы?

Обувь с анималистическим принтом

Из-за длинного кроя брюк обувь часто остается в тени. Поэтому стоит сделать ставку на акцентные модели, которые будут хорошо смотреться вместе с базовой обувью. Стилисты советуют сочетать джинсы с анималистической обувью. Теперь снова в тренды вернулся леопард, зебра или змеиный принт.

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Красиво смотрятся балетки, мюли, туфли-лодочки, которые хорошо стилизуются со светлым денимом и простым однотонным верхом.



Стильная обувь с широкими джинсами / Фото Pinterest

Цветные вьетнамки

Широкие джинсы прекрасно подходят для создания расслабленных летних образов. Лучше всего подходят к ним вьетнамки, которые являются легкими и актуальными. На верх можно одеть базовую футболку или майку или выбрать верх под цвет обуви.



Модная обувь с широкими джинсами / Фото Pinterest

Туфли с острым носком

Для максимально элегантного вида джинсы wide-leg стоит совместить с классическими туфлями. Достаточно хорошо смотрится пара обуви с острым мысом, которая визуально вытягивает силуэт и добавляет образу особой эстетической нотки. Чтобы обувь хорошо виднелась, низ джинсов можно подкатить или наоборот подвернуть под низ.



Стильная обувь с широкими джинсами / Фото Pinterest

Сабо

Замшевые сабо в стиле 70-х годов в этом году снова повсюду. Широкие джинсы – это идеальная обувь именно под эти джинсы. Достаточно лишь одеть топ в рубчик, жакет и солнцезащитные очки.



Модная обувь с широкими джинсами / Фото Pinterest

Балетки

Комбинация джинсов и балеток хорошо смотрится на все случаи жизни. Если не знаете, что надеть – всегда выбирайте комбинацию джинсов и базовой обуви. Балетки всегда имеют стильный вид с любыми джинсами. Лучше всего выглядят базовые балетки в сочетании с денимом и однотонным или интересным верхом.



Стильная обувь с широкими джинсами / Фото Pinterest

Какие юбки в моде этим летом?

Этим летом в моде юбки с принтом в горошек, атласные юбки и юбки с низкой посадкой. Популярные цвета включают бело-черный, желто-черный, коричнево-белый и голубовато-белый. Преимуществом юбок является то, что создать образы с ними очень просто. Достаточно лишь для баланса одеть однотонный верх, минималистичную обувь и базовую сумку.