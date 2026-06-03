Летом юбку хочется сделать центральным акцентом образов, пишет Cosmopolitan. Если вы в поисках красивых образов на летнее время, тогда предлагаем рассмотреть несколько образов с трендовыми юбками, которые легко повторить.

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Какие юбки в моде этим летом?

Юбки в горошек

Популярный принт стал мегатрендовым в этом году. Преимуществом юбки в горошек является то, что создать образы с ней очень просто. Достаточно лишь для баланса одеть однотонный верх, минималистичную обувь и базовую сумку.

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Среди самых популярных цветов юбок – бело-черная, желто-черная, коричнево-белая и голубовато-белая.

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Атласные юбки из атласа

Юбки из струящейся ткани набирают популярность в летнее время. Они добавляют образам красивого блеска и гладкой фактуры. Благодаря этой юбке аутфиты выглядят интереснее и изысканнее.

Летом в моде остаются прямые миди или макси юбки. Впрочем, этом сезоне становятся модными короткие модели с кружевными вставками в бельевом стиле.

Юбки с низкой посадкой

Среди модниц распространяется тенденция на аутфиты с юбками на низкой посадке. Такие образы – это возрождение стиля нулевых, которые активно возвращаются в моду последние годы. Юбки могут быть максимально короткими или длинными, здесь уже все зависит от личных предпочтений.

Для повседневных образов юбки можно носить с базовыми футболками, майками или легкими рубашками. А вот для элегантного вида подойдет комбинация с блузами, жакетами или жилетами.