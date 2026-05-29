Лаконичный пучок, быстрый хвост или крабик в волосах теперь стали актуальнее сложных укладок, которые еще и требуют много времени, пишет Harper's Bazaar.

Самое приятное то, что большинство этих причесок очень быстро делаются, поэтому не придется долго колдовать перед зеркалом.

Какие прически в моде этим летом?

Низкий непринужденный хвост

Эта прическа очень простая, поэтому сделать ее можно буквально за 10 секунд. Вместо идеально гладкого хвостика должна быть естественная текстура – с легким хаосом и выбивающимися прядками,.

Нужно только собрать волосы руками без щетки и закрепить тонкой резинкой. А чтобы добавить немного французского вайба, можно завязать волосы шелковой резинкой.

Небрежный пучок

Несколько лет назад в моде был идеально зачесанный пучок, который сейчас уже уступает место расслабленной версии.

Летом актуальный пучок должен выглядеть так, как будто его сделали на ходу перед выходом из дома. Этот пучок может быть высоким или низким. Главное не пытаться сделать прическу слишком аккуратной.

Достаточно лишь просто скрутить волосы руками, закрепить заколкой и оставить несколько прядей у лица. Такая неидеальность и делает пучок модным.

Френч твист

Когда-то эту прическу в 90-х годах носили все модницы, а теперь она снова возвращается в тренды. Френч твист или "французская ракушка" когда-то была идеальной вечерней укладкой к платью.

Однако этим летом стилисты предлагают другую ее версию – расслабленную, непринужденную и взъерошенную. Чтобы ее повторить, стоит скрутить волосы вверх руками и закрепить крабиком. Лучше даже будет, если будут выбиваться несколько прядок.

Но несмотря на трендовую небрежность не стоит забывать о классике. К классическим костюмам, платьев и образов на празднование вполне подойдут эти же прически, только идеально зачесанные и зафиксированные лаком или специальным гелем.