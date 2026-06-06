Правильно подобранный аромат способен улучшить настроение и добавить уверенности в себе, пишет Harper's BAZAAR. В теплое время женщины меняют духи на легкие, фруктовые или цветочные композиции.
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В подборке собраны 3 женских аромата, которые смогут покорить с первого вдоха, а их идеальный аромат захочется чувствовать снова и снова в течение всего сезона.
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Какие духи приобрести на лето?
Issey Miyake Lumière d'Issey
Аромат открывается свежестью зеленого мандарина. В сердце уже ощущается флердоранж и фрезия. Деликатности добавляет база из сандала и сливочной фисташки. Отдельного внимания парфюму заслуживает удивительный флакон из переработанного стекла.
Роскошные ароматы для женщин на лето / Фото Pinterest
Narciso Rodriguez Pure Musc Blanc
В этом аромате четко ощущается сочетание жасмина с белыми цветами, кедром и ванилью. В шлейфе отсутствует сладость. Парфюм получился легким и чистым, а белый флакон – минималистичный и сдержанный, как и сам аромат.
Впечатляющие ароматы для женщин на лето / Фото Pinterest
Gritti Chantilly Extrait de Parfum
Этот аромат сочетает в себе запах клубники и дыни, который растворяется в запасе сливок и кокоса. Стойкость парфюму придает концентрация ванили и мускуса. Эта гурманская композиция прекрасно раскрывается на теле и очень долго держится в течение дня.
Роскошные ароматы для женщин на лето / Фото Pinterest
Jimmy Choo I Want Choo With Love
Композиция этого парфюма начинается с малины и мандарина. В сердце аромата – роза, гибискус и фрезия, а база состоит из ванили и сандалового дерева.
Впечатляющие ароматы для женщин на лето / Фото Pinterest
Каждый из этих ароматов по-своему передает настроение лета, поэтому выбирайте тот, который соответствует вашему характеру и настроению.